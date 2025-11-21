Рейтинг@Mail.ru
Путин и глава ФНС обсудили реформы в системе работы с налогоплательщиками - РИА Новости, 21.11.2025
14:44 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/putin-2056603606.html
Путин и глава ФНС обсудили реформы в системе работы с налогоплательщиками
Путин и глава ФНС обсудили реформы в системе работы с налогоплательщиками
Президент России Владимир Путин и глава ФНС Даниил Егоров обсудили преобразования в системе работы с налогоплательщиками. РИА Новости, 21.11.2025
2025
россия, даниил егоров, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Даниил Егоров, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Путин и глава ФНС Егоров обсудили реформы в системе работы с налогоплательщиками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава ФНС Даниил Егоров обсудили преобразования в системе работы с налогоплательщиками.
В пятницу президент принял главу ФНС Даниила Егорова. На встрече руководитель ведомства рассказал, что служба максимально пытается обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса с минимальными барьерами, что изменило правила поведения и правила уплаты налогов со стороны бизнеса.
"По сути, это то, к чему мы, вы и стремились?" - уточнил Путин.
Егоров подтвердил это.
"Преобразовывали всю эту систему работы с налогоплательщиками – как раз к этой цели и шли", - отметил президент.
РоссияДаниил ЕгоровВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
