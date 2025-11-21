Путин и глава ФНС обсудили реформы в системе работы с налогоплательщиками

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава ФНС Даниил Егоров обсудили преобразования в системе работы с налогоплательщиками.

"Преобразовывали всю эту систему работы с налогоплательщиками – как раз к этой цели и шли", - отметил президент.