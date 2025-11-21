Рейтинг@Mail.ru
Ненефтегазовые ресурсы дали 70% доходов в бюджет, сообщил глава ФНС
14:59 21.11.2025 (обновлено: 15:35 21.11.2025)
Ненефтегазовые ресурсы дали 70% доходов в бюджет, сообщил глава ФНС
Россия впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров. РИА Новости, 21.11.2025
экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Ненефтегазовые ресурсы дали 70% доходов в бюджет, сообщил глава ФНС

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров.
"За долгое время мы в первый раз зафиксировали, с 2018 года смотрели, у нас в федеральном бюджете сейчас такое рацио (соотношение - ред.), что если в 2018 году пятьдесят на пятьдесят доходы делились, нефтегазовые и ненефтегазовые, то теперь семьдесят на тридцать. То есть, мы в принципе, при том, что, конечно, хотелось бы, чтобы нефтегазовые были больше, в этом есть и определенная адаптация экономики к тому, чтобы жить в условиях ограничения нефтегазовых доходов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее в пятницу ФНС сообщила, что поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. При этом нефтегазовые доходы сократились на 2 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 3 триллиона рублей.
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
ФНС сократила время проверок и число запросов документов, сообщил Егоров
ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
