Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ стали лидером по активам российских компаний за рубежом - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/oae-2056603307.html
ОАЭ стали лидером по активам российских компаний за рубежом
ОАЭ стали лидером по активам российских компаний за рубежом - РИА Новости, 21.11.2025
ОАЭ стали лидером по активам российских компаний за рубежом
Число контролируемых российскими резидентами иностранных компаний с 2021 года выросло на 16%, люди продолжают открывать бизнес за пределами РФ - так,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:44:00+03:00
2025-11-21T14:44:00+03:00
экономика
россия
даниил егоров
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19627/75/196277554_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_4df981c7d2474fab85f02ecc18077551.jpg
https://ria.ru/20251120/postavki-2056392713.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19627/75/196277554_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_67038971d0c2bef2b11ceb002951a388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, даниил егоров, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ОАЭ стали лидером по активам российских компаний за рубежом

Глава ФНС Егоров: ОАЭ стали лидерами по активам российских компаний за рубежом

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаг ОАЭ
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаг ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число контролируемых российскими резидентами иностранных компаний с 2021 года выросло на 16%, люди продолжают открывать бизнес за пределами РФ - так, Объединенные Арабские Эмираты стали лидером по активам российских компаний за рубежом, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас есть так называемые КИКи - это контролируемые иностранные компании нашими резидентами или компаниями, гражданами. С 2021 года выросли на 16%. То есть люди, компании продолжают открывать бизнес за территорией России", - сказал Егоров.
У ФНС заключены новые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Малайзией, добавил Егоров. "Идут соглашения с Оманом, Катаром для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, защиту инвестиций, с другой стороны, обмен информацией для того, чтобы и не было двойного налогообложения, но в то же время не было такой ситуации, что вообще нет нигде налогообложения. У нас такой лидер вырвался - Объединенные Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах", - отметил глава ФНС.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Khaleej Times сообщила о росте российского агроэкспорта в ОАЭ
20 ноября, 18:08
 
ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала