ОАЭ стали лидером по активам российских компаний за рубежом

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число контролируемых российскими резидентами иностранных компаний с 2021 года выросло на 16%, люди продолжают открывать бизнес за пределами РФ - так, Объединенные Арабские Эмираты стали лидером по активам российских компаний за рубежом, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.