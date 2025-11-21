ФНС сократила время проверок и число запросов документов, сообщил Егоров

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ФНС РФ сократила продолжительность проверок и число запросов дополнительных документов и пояснений у налогоплательщиков, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, сокращение продолжительности проверок и количества предоставляемых документов стало "самым важным", к чему стремилась служба, "чтобы повысить общую эффективность системы".

"К нам были вопросы, что мы, с одной стороны, сократив выездные проверки, с другой стороны, много истребуем дополнительных материалов, документов и пояснений у налогоплательщиков. Мы путем последовательной работы вышли на то, что мы сократили истребование практически на 40%... То есть это больше 2,5 миллиона документов мы больше не истребуем. Нам достаточно наших внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики", - сказал глава ФНС

"Немаловажно здесь еще отметить, что мы в этом году закончили автоматизацию взыскания сумм задолженности. Теперь это работает в автоматизированном режиме. И мы вышли на то, что у нас рост взыскания - 24%. Это достаточно существенно. Так как теперь там очень мало человеческого фактора присутствует", - сообщил Егоров

Он отметил, что при этом в ФНС серьезно инвестировали в управление долгом и создавали инструменты для того, чтобы налогоплательщики могли получать отсрочки. "При условии, что мы видим, что есть обеспечение и мы видим, что в целом экономика предприятия имеет возможность для существования", - уточнил глава службы.

"Это привело к тому, что с одной стороны мы выдали рассрочек и возможности для отсрочки платежей на сумму более триллиона рублей, но при этом это сохранило более двух миллионов рабочих мест. И эти компании впоследствии уже заплатили налогов более двух триллионов", - добавил Егоров.