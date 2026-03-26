Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 26.03.2026 (обновлено: 13:28 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/fns-2083034427.html
ФНС усилит контроль за безналичными платежами в розничной торговле
2026-03-26T13:18:00+03:00
2026-03-26T13:28:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069131971_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_ad741d1d29157393b6930bb931381390.jpg
https://ria.ru/20260323/kassa-2082449032.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069131971_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_7295dbd6a014e4d3cca433d1ae68bbce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) РФ с 2027 года запустит проект по усилению контроля за безналичными платежами в розничной торговле, рассказал глава ведомства Даниил Егоров, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Мы сегодня в рамках так называемого проекта по обелению предложили систему, которая будет стыковать все данные контрольно-кассовой техники и все данные по транзакциям, которые у нас происходят в рознице. Так как не все компании, к нашему сожалению, четко декларируют все, что у них прошло при расчетах карточками или в любой другой форме безналичного платежа, то примерно 83-84% оборота розницы у нас будет покрыто 100% валидированием, что это учтено в налоговой базе", - сказал Егоров.
"Это достаточно сложный проект, и спасибо банкам, которые в нем участвовали, чтобы обкатать. Мы планируем его запускать начиная с 2027 года", - добавил он.
Сейчас, по словам Егорова, более 80% оборота платежей в рознице осуществляется в безналичной форме. "Что, конечно, с точки зрения прозрачности и налогового администрирования нас крайне устраивает", - сказал он.
Успешная оплата покупки на кассе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Источник: правкомиссия одобрила усиление контроля за онлайн-кассами
23 марта, 17:27
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала