ФНС усилит контроль за безналичными платежами в розничной торговле

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) РФ с 2027 года запустит проект по усилению контроля за безналичными платежами в розничной торговле, рассказал глава ведомства Даниил Егоров, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы сегодня в рамках так называемого проекта по обелению предложили систему, которая будет стыковать все данные контрольно-кассовой техники и все данные по транзакциям, которые у нас происходят в рознице. Так как не все компании, к нашему сожалению, четко декларируют все, что у них прошло при расчетах карточками или в любой другой форме безналичного платежа, то примерно 83-84% оборота розницы у нас будет покрыто 100% валидированием, что это учтено в налоговой базе", - сказал Егоров

"Это достаточно сложный проект, и спасибо банкам, которые в нем участвовали, чтобы обкатать. Мы планируем его запускать начиная с 2027 года", - добавил он.