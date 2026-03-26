ФНС усилит контроль за безналичными платежами в розничной торговле
Федеральная налоговая служба России (ФНС) РФ с 2027 года запустит проект по усилению контроля за безналичными платежами в розничной торговле, рассказал глава... РИА Новости, 26.03.2026
ФНС с 2027 года усилит контроль за безналичными платежами в розничной торговле
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) РФ с 2027 года запустит проект по усилению контроля за безналичными платежами в розничной торговле, рассказал глава ведомства Даниил Егоров, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Мы сегодня в рамках так называемого проекта по обелению предложили систему, которая будет стыковать все данные контрольно-кассовой техники и все данные по транзакциям, которые у нас происходят в рознице. Так как не все компании, к нашему сожалению, четко декларируют все, что у них прошло при расчетах карточками или в любой другой форме безналичного платежа, то примерно 83-84% оборота розницы у нас будет покрыто 100% валидированием, что это учтено в налоговой базе", - сказал Егоров
"Это достаточно сложный проект, и спасибо банкам, которые в нем участвовали, чтобы обкатать. Мы планируем его запускать начиная с 2027 года", - добавил он.
Сейчас, по словам Егорова, более 80% оборота платежей в рознице осуществляется в безналичной форме. "Что, конечно, с точки зрения прозрачности и налогового администрирования нас крайне устраивает", - сказал он.