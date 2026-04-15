Путин собрал совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

"Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального Банка России", - сказал Путин во время совещания.

Он поручил также представить предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив и на улучшение структур занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, в которых формируется высокая добавленная стоимость

Предыдущее совещание по экономическим вопросам президент провел во второй половине марта. Тогда речь шла о ситуации в отечественной экономике и в системе государственных финансов. Кроме того, участники обсудили актуальные тенденции на глобальных рынках, их влияние на российский бизнес и экономику в целом.