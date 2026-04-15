Путин собрал совещание по экономическим вопросам

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 15.04.2026 (обновлено: 14:40 15.04.2026)
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.
В нем принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин. Также в совещании участвуют министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев, председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
"Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального Банка России", - сказал Путин во время совещания.
Он поручил также представить предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив и на улучшение структур занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, в которых формируется высокая добавленная стоимость
Предыдущее совещание по экономическим вопросам президент провел во второй половине марта. Тогда речь шла о ситуации в отечественной экономике и в системе государственных финансов. Кроме того, участники обсудили актуальные тенденции на глобальных рынках, их влияние на российский бизнес и экономику в целом.
Путин в ходе совещания отмечал ожидаемо низкую динамику макропоказателей в январе. Он подчеркнул важность возвращения на траекторию устойчивого экономического роста с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда. Кроме того, президент обратил внимание на задачу менять структуру занятости и добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала