Биография Алексея Гончарука

Алексей Валерьевич Гончарук родился 7 июля 1984 года в Жмеринке Винницкой области Украины.

Окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". Выпускник киевского отделения Института Аспена и Киево-Могилянской бизнес-школы.

После завершения учебы работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".

С 2005 года был юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, впоследствии возглавил юридический отдел этой компании.

С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С сентября 2015 года Гончарук возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO) – независимый экспертно-аналитический центр, финансируемый ЕС, занимается вопросами улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины. Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

28 мая 2019 года Гончарук был назначен заместителем главы администрации президента Украины.

С 25 июня 2019 года – заместитель руководителя офиса президента Украины.

29 августа 2019 года Верховная рада Украины девятого созыва утвердила Алексея Гончарука премьер-министром Украины. Кандидатуру Гончарука внес в парламент президент. За Гончарука проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

17 января 2020 году Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду.