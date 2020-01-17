Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T11:04+0300
https://ria.ru/20200117/1563530240.html
Биография Алексея Гончарука
https://cdn23.img.ria.ru/images/156352/95/1563529558_0:72:2048:1224_1036x0_80_0_0_d69ce54bf9d760fda3d3e4252be20198.jpg
РИА Новости

Биография Алексея Гончарука

11:04 17.01.2020
128
© Фото : страница Алексея Гончарука в FacebookАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
Алексей Валерьевич Гончарук родился 7 июля 1984 года в Жмеринке Винницкой области Украины.
Окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". Выпускник киевского отделения Института Аспена и Киево-Могилянской бизнес-школы.
После завершения учебы работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".
С 2005 года был юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, впоследствии возглавил юридический отдел этой компании.
С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.
С сентября 2015 года Гончарук возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO) – независимый экспертно-аналитический центр, финансируемый ЕС, занимается вопросами улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины. Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
28 мая 2019 года Гончарук был назначен заместителем главы администрации президента Украины.
С 25 июня 2019 года – заместитель руководителя офиса президента Украины.
29 августа 2019 года Верховная рада Украины девятого созыва утвердила Алексея Гончарука премьер-министром Украины. Кандидатуру Гончарука внес в парламент президент. За Гончарука проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
17 января 2020 году Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000010
Обсудить 0
Алексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаСправки
Рекомендуем
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Повторюшки": Соловьев оценил решение премьера Украины уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке
Последствия землетрясения в Кобе, 1995 год
Разрушительное землетрясение в Кобе (Япония) 17 января 1995 года
Экс-президент Украины Петр Порошенко
В партии Порошенко прокомментировали возможную отставку премьера
Сотрудники полиции в Ереване
В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении
Даниил Егоров
Биография Даниила Егорова
Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку
Михаил Мишустин
Мишустин назвал исполнение послания президента главной задачей
Японский пейзаж
Эксперты: в 2019 году Японию посетили 120 тысяч россиян
Мюзикл Монте-Кристо
Мюзикл "Монте-Кристо" возвращается на столичную сцену
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла закон, позволяющий сократить обучение на русском языке
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Отставка премьер-министра: Киев вновь дает пример, как не надо делать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
22:57Найденная в стене галереи картина Климта признана подлинником
Лента новостейМолния