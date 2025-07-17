https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html

Диктатуру Зеленского подперли женщиной

Диктатуру Зеленского подперли женщиной - РИА Новости, 17.07.2025

Диктатуру Зеленского подперли женщиной

Сегодня Украина получит нового премьер-министра. Это случится с ней впервые с начала СВО и второй раз с того момента, когда шоумен Владимир Зеленский занял пост РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:00:00+03:00

2025-07-17T08:00:00+03:00

2025-07-17T19:07:00+03:00

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Сегодня Украина получит нового премьер-министра. Это случится с ней впервые с начала СВО и второй раз с того момента, когда шоумен Владимир Зеленский занял пост президента страны.В марте 2020 года замена Алексея Гончарука на Алексея Шмыгаля ознаменовала окончание короткого периода романтиков в украинской власти и начало эры "ястребов", которая продолжается до сих пор. У Юлии Свириденко, которая сменяет Шмыгаля сейчас, задача иного рода — закрепить личную диктатуру Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, серого кардинала Украины. Эти двое нервничают за свое будущее и хотят подстраховаться на случай неприятностей, в первую очередь от заговора.Правительство на Украине подотчетно парламенту, где на посту главы пропрезидентской фракции засел один из последних недругов Ермака в системе власти — Давид Арахамия. Он почти год препятствовал приходу Свириденко, поскольку она — обслуживающий персонал Ермака, его кукла, его "ученица". Прочая биография 39-летней черниговчанки не имеет никакого значения, а равно и новых министров. По всем вопросам, связанным с деревянными солдатами, нужно обращаться к Урфину Джюсу.Понижение парламента до проштамповочной подчеркнуто процедурой: Зеленский предложил Свириденко стать премьером, хотя по закону, наоборот, Верховная рада должна предлагать президенту кандидатов на пост главы правительства. Закон теперь на Украине — ничто, а Ермак — все, что не Зеленский.Зачем Зеленскому усиливать и так уже всесильный офис своего серого кардинала, понятно: ради себя, он все делает только ради себя. А еще чуть-чуть — ради Дональда Трампа. Президент США предпочитает блондинок, но Свириденко тоже должна ему понравиться, так как в статусе вице-премьера и министра экономики заключала с американской стороной знаменитую сделку по недрам.Кроме того, Трамп просил Зеленского заменить посла в Вашингтоне, а в Киеве это собрали в одну аппаратную схему: новым послом станет уходящий министр обороны Рустем Умеров, а его должность займет Шмыгаль.С последним в ходе этой рокировки поступили наиболее жестоким образом. Понижение пустяк: новый пост тоже важный и хлебный. Хуже, что он грозит стать последним — классической "расстрельной должностью". Забегая вперед, уверенно скажем, что армия Украины не сможет справляться с возлагаемыми на нее из Киева задачами. Вопрос в скорости обрушения, но не в сути происходящего, и на каком-то этапе Шмыгаля несомненно сделают крайним, заодно списав на него провалы периода 2020-2025 годов.Сам он рассчитывал на безопасную должность посла в Вашингтоне. Но Зеленскому там нужнее Умеров — как человек, который разбирается в номенклатуре американских вооружений и в потребностях фронта, а покупка оружия в США на деньги ЕС — это базовая стратегия выживания украинского режима на ближайшие три-четыре года, пока европейцы не расширят собственное оборонное производство.Шмыгаль же полезнее в Киеве и останется там до поры, когда придет время вешать своих. А оно придет, как ни тасуй колоду безликих управленцев в расчете на то, что никто даже пикнуть не сможет поперек верховной власти. Уходящий премьер имел связи с разными группами в украинских элитах, включая олигархические, поэтому мог начать собственную игру. У Свириденко связи только с Ермаком. У Ермака — только с Зеленским.Глава офиса президента Украины приобрел влиятельность, какую не имел даже Мартин Борман при позднем Адольфе Гитлере. По крайней мере, у Бормана имелись в верхах Рейха достаточно влиятельные враги, а у Ермака, помимо капитулировавшего Арахамии, только глава военной разведки Кирилл Буданов*. Он проявляет некоторые признаки самостоятельности и своеволия, несмотря на кличку Мамкин Пирожок.Под этой нехитрой конструкцией власти располагается украинский народ, играя для нее роль топлива: уже дошло до принятия закона о военной службе для граждан Украины старше 60 лет. Новый премьер, по идее, должен внушить народу некоторую надежду на перемены к лучшему и светлое будущее. Хотя бы на то, что расход топлива станет меньше.Однако даже такие надежды — заведомая ложь, хотя образ светлого будущего на Украине за три последних года заметно съежился и стал реалистичнее. В 2022-м там сулили плебсу распад России и безбедную жизнь за ее счет. В 2023-2024 годах — выход ВСУ к границам Крыма. Теперь — лишь бы день простоять да ночь продержаться, попеременно выпрашивая у Европы денег, а у американцев оружие.В подобных условиях каждый новый премьер может стать последним для Украины, какой мы ее знаем, но сущностно приход Свириденко — это меры по укреплению режима Зеленского изнутри. Так, чтобы не было иллюзий: разрушить его можно только ударами снаружи.Когда это наконец-то случится, все знают, кого нужно благодарить. Но многие пока еще не представляют, насколько сильно будут благодарны.* Признан в России террористом и экстремистом.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029515334.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029278935.html

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