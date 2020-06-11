Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что члены правительства Алексея Гончарука были увлечены соцсетями и проводили реформы ради лайков.
Верховная рада Украины в марте отправила в отставку премьера Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.
7 марта, 18:49СМИ: Гончарук после отставки покинул страну
"Сначала они (члены предыдущего кабмина – ред.) начали прятаться от СМИ. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
По словам президента, ряд министров не поняли, чего он хотел, и реформы проводили так, чтобы в Facebook сказали им: "Класс".
Зеленский при этом отметил, что отставка не была связана с "аудиозаписями Гончарука". "Доверие общества было подорвано к премьеру, и у депутатов был миллион к нему вопросов. Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи, а потому, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", - добавил глава государства.
Перед отставкой Гончарука на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью совещания по курсу гривны, на котором экс-премьер неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук сам себя назвал "профаном" в экономике. Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.