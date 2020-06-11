Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский

Зеленский при этом отметил, что отставка не была связана с "аудиозаписями Гончарука". "Доверие общества было подорвано к премьеру, и у депутатов был миллион к нему вопросов. Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи, а потому, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", - добавил глава государства.