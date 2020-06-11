Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572793500.html
Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
2020-06-11T11:29
денис шмыгаль
алексей гончарук
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_be63ac9e074ad30255a916c67ae0844c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200307/1568296351.html
https://ria.ru/20200516/1571553277.html
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572793500.html?chat_room_id=1572793500
Новости
ru-RU
200
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_be63ac9e074ad30255a916c67ae0844c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_228:0:2959:2048_1200x0_80_0_0_5de0f30e400b9069ae45daaf4b0b062a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_569:0:2617:2048_1200x0_80_0_0_5f080b20e6b8edee6575cddbce3605f3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, алексей гончарук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский

11:29 11.06.2020
200
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что члены правительства Алексея Гончарука были увлечены соцсетями и проводили реформы ради лайков.
Верховная рада Украины в марте отправила в отставку премьера Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
7 марта, 18:49
СМИ: Гончарук после отставки покинул страну
"Сначала они (члены предыдущего кабмина – ред.) начали прятаться от СМИ. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
По словам президента, ряд министров не поняли, чего он хотел, и реформы проводили так, чтобы в Facebook сказали им: "Класс".
Зеленский при этом отметил, что отставка не была связана с "аудиозаписями Гончарука". "Доверие общества было подорвано к премьеру, и у депутатов был миллион к нему вопросов. Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи, а потому, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", - добавил глава государства.
Перед отставкой Гончарука на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью совещания по курсу гривны, на котором экс-премьер неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук сам себя назвал "профаном" в экономике. Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Виктор Медведчук
16 мая, 16:18
Медведчук раскритиковал действующее на Украине правительство Шмыгаля
191000
Обсудить 0
Денис ШмыгальАлексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, что иногда общается с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Зеленский назвал Порошенко опытным манипулятором
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский объяснил, почему уволил главу своего офиса
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Патруль российской военной полиции
Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
Дмитрий Борисов
Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
Владимир Титов
Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов
Президент Украины Владимир Зеленский
По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"
Международный уголовный суд
В МУС прокомментировали санкции США против суда
Посольство РФ в Таллине
МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
ОНФ просит привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана
Эмблема на форме сотрудника полиции
По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
00:36Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение
Лента новостейМолния