https://ria.ru/20200921/bezviz-1577459729.html

"Ни опыта, ни порядочности". Отберут ли "безвиз" у Украины

Европарламенту не понравилось, как Верховная рада избирает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот орган связан со структурами ЕС и... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

ситуация на украине

назар холодницкий

петр порошенко

вашингтон (город)

сша

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461829_0:230:2449:1608_1400x0_80_0_0_80c812845a435a39bc2dd8baf8402389.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Европарламенту не понравилось, как Верховная рада избирает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот орган связан со структурами ЕС и США, а украинские депутаты захотели сами участвовать в назначении его руководителя. Теперь Киеву грозят отменой "безвиза". Насколько серьезны намерения европейцев и почему Украине так важны свои люди в силовых ведомствах — в материале РИА Новости. Наглое и неприкрытое давлениеВ четверг Верховная рада <a href="https://strana.ua/news/290231-nardepy-opredelilis-so-sostav-komissii-po-otboru-sotrudnikov-v-sap.html" target="_blank">утвердила</a> состав комиссии по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это поддержали депутаты из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", объединений "За будущее" и "Доверие". "Слуга народа" раскололась: часть ее членов проигнорировала голосование. Против выступили "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Западные партнеры тут же отреагировали. "Процесс назначения должен быть прозрачным, а кандидаты — опытными и порядочными, — дало указания <a href="https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1306593875423707144" target="_blank">посольство</a> США в Киеве. — От этого зависит наша дальнейшая поддержка". Член комитета по иностранным делам Европарламента Виола фон Крамон выразилась более определенно. В микроблоге <a href="https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1306509088197685253" target="_blank">Twitter</a> она написала, что "власти Украины спешно подталкивают кандидатов без опыта и твердых принципов к выбору главы САП". И предупредила: "Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшие транши помощи в размере 1,5 миллиарда евро". В том же духе <a href="https://twitter.com/gahler_michael/status/1306484334312992768" target="_blank">высказался</a> и докладчик Европарламента по вопросам Украины Михаэль Галер. Его обеспокоило голосование в Раде "по неопытным кандидатам, которым не хватает добросовестности для работы в комиссии по отбору главы САП". "Совершая сомнительные назначения, Украина рискует потерять финансовую поддержку МВФ и Евросоюза", — подчеркнул он. Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, инициировавший уголовные дела против Порошенко по подозрению в коррупции, <a href="https://yandex.ru/turbo/strana.ua/s/news/290231-nardepy-opredelilis-so-sostav-komissii-po-otboru-sotrudnikov-v-sap.html" target="_blank">приветствовал</a> это постановление парламента. "Несмотря на наглое и неприкрытое давление иностранных организаций, решение власти собрать именно украинский, а не внешний состав комиссии — еще один шаг к возвращению суверенитета", — отметил он.В оппозиции ко всемИнтрига с главой САП завязалась в августе: тогда этот пост покинул Назар Холодницкий. Не объяснил публично, почему подал заявление, лишь <a href="https://www.facebook.com/NKholodnytskyi/posts/3499549606736406" target="_blank">пожаловался</a> на усталость от проблем. Заодно еще раз подтвердил, что созданная по настоянию зарубежных советников Специализированная прокуратура, как и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), не интегрированы в общую систему. "С 2015 по 2020 год САП и НАБУ практически всегда были в "оппозиции" ко всем правоохранительным структурам", — написал Холодницкий в социальной сети. Украинские СМИ одной из причин отставки Холодницкого назвали конфликт с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Действительно, ранее она критиковала САП из-за отсутствия результатов. Глава надзорного ведомства <a href="https://gordonua.com/news/politics/venediktova-sap-privedite-yarkie-primery-sudebnyh-prigovorov-za-kotorye-vam-ne-stydno-1501664.html" target="_blank">напомнила</a>, что Специализированная прокуратура не доводила до суда резонансные дела. "Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться. Или хотя бы за пять лет вашего существования", — подначивала Венедиктова коллег. На самом деле, ведомство Холодницкого участвовало как минимум в одном громком деле. В 2018-м НАБУ взялось расследовать хищение средств, выделенных для МВД, среди фигурантов — сын Арсена Авакова Александр. Прокурор САП закрыл производство. Тогда сотрудники НАБУ установили у Холодницкого прослушку — по крайней мере, так утверждал он сам, а позднее бюро <a href="https://politeka.net/news/629551-rozsekrecheno-proslushku-holodnitskogo-posluhajte-yak-zlivalisya-spravi-ti-kazatimesh-shho-nichogo-ne-znav" target="_blank">обнародовало</a> записи из его кабинета. Должность руководителя САП — ключевая: по сути, он надзирает над НАБУ, то есть может блокировать его работу. Уже после отставки Холодницкий оправдывался, что на расследование коррупционных преступлений требуется много времени. Видимо, мешали прокурорам САП и обычные суды. По словам главы ведомства, работа пошла легче только в 2019-м, когда начал функционировать отдельный суд — Высший антикоррупционный. К слову, сейчас рассматривается соответствие этой структуры основному закону страны — иск инициировали депутаты Рады. Незадолго до ухода Холодницкого ЕС <a href="https://ukraina.ru/opinion/20200804/1028438158.html" target="_blank">включил</a> обязательство о создании "неполитизированной комиссии" по выборам главы САП в меморандум о выделении Киеву 1,2 миллиарда евро. Согласно документу, украинские власти должны "обеспечивать и укреплять политическую независимость и эффективную работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры". Нейтральные экспертыРанее Зеленский <a href="https://vesti.ua/politika/zelenskij-izmenil-sostav-chlenov-konkursnoj-komissii-po-direktoru-gbr" target="_blank">издал</a> указ, которым изменил состав кадровой комиссии, выбирающей директора Государственного бюро расследований (ГБР) — еще одного правоохранительного органа. Представители Вашингтона и тут давали советы. Еще в феврале депутат Рады Максим Бужанский сообщил, что временная поверенная в делах США на Украине Кристин Квин <a href="https://vesti.ua/politika/ssha-trebuyut-naznachit-v-komissiyu-po-glave-gbr-ne-nardepov-buzhanskij" target="_blank">просила</a> спикера Дмитрия Разумкова не назначать парламентариев выборщиками руководителя ГБР. Бужанский <a href="https://glavred.info/ukraine/10146248-vliyanie-grantoedov-buzhanskiy-slil-pismo-iz-posolstva-ssha-o-naznachenii-direktora-gbr.html" target="_blank">опубликовал</a> и текст письма Квин Разумкову. Там говорилось, что в комиссию должны входить "нейтральные эксперты", иначе выборы будут "необъективными и перечеркнут уникальную возможность повысить эффективность и улучшить репутацию данного учреждения".Депутат Рады V и VI созывов Алексей Журавко объясняет: Киеву угрожают потому, что "кураторы Украины не любят, когда подопечные проявляют самостоятельность". "Так называемым партнерам надо замкнуть систему отдельных силовых и якобы антикоррупционных органов в единую цепочку: следствие, прокуратура, суд. Отсутствие результатов у САП и НАБУ объясняется тем, что они не для того создавались, их задача — контролировать выкачку денег с Украины. Сделать так, чтобы украинские олигархи и коррупционеры не прятали излишки от друзей", — считает политик. "Чтобы в Киеве не возомнили себя слишком независимыми, партнеры нанесли упреждающий удар, — продолжает Журавко. — Украину берут в клещи. Шантажируют, что отберут "безвиз", а это заработок для миллионов мигрантов, кусок хлеба. Если страну поставят под тотальный контроль, обеднеют не только олигархи, но и народ. С политической точки зрения они все делают правильно: последовательно доводят начатое до конца". К тому же существование "антикоррупционных" структур — гарантия того, что не повторится дело сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и куратора Киева в Вашингтоне. Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен: дальше угроз дело не пойдет. "Сложно оценить, насколько реальны санкции. Но евробюрократы, занятые Украиной, и те структуры, которые презрительно называют грантоедскими, озабочены тем, что потеряют контроль над антикоррупционной системой — фактически над параллельной силовой ветвью. А это вполне вероятно, поскольку офис президента хочет поставить главой САП своего, а не западного человека", — отмечает он. По словам эксперта, за все эти годы параллельная система не посадила никого из топовых коррупционеров, несмотря на значительные расходы. "Это наводит на мысль, что такие органы занимались прежде всего фильтровкой элиты и давлением на экономические группы. Сейчас в стране восемь или десять структур борются с коррупцией. По-хорошему, их надо сокращать, чтобы за каждое направление, в том числе и за предотвращение экономических преступлений, отвечало одно ведомство", — подводит итог Бортник. Голосование в Раде он расценивает как еще один шаг на пути возвращения Киевом субъектности хотя бы во внутренней политике. Отставка премьер-министра Алексея Гончарука, генерального прокурора Руслана Рябошапки, новая процедура отбора сотрудников Генпрокуратуры, решение Конституционного суда и постановление Рады по САП — свидетельство того, что команда нынешнего президента пытается вернуть себе рычаги государственной власти.

3

вашингтон (город)

сша

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, назар холодницкий, петр порошенко, вашингтон (город), сша, киев, в мире