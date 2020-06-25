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В МВД Украины заявили о "системной дискредитации" Авакова с 2014 года
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко за все годы президентства делал все, чтобы дискредитировать министра РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:52
ситуация на украине
"голос"
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ситуация на украине, "голос", петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, павел шеремет, киев, украина, в мире

В МВД Украины заявили о "системной дискредитации" Авакова с 2014 года

09:54 25.06.2020 (обновлено: 14:52 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко за все годы президентства делал все, чтобы дискредитировать министра внутренних дел Арсена Авакова.
Ранее парламентская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова. У стен Верховной рады 5 июня прошел митинг, его участники требовали уволить Авакова из-за резонансных преступлений в стране, аналогичные акции прошли в ряде украинских городов. Позже на сайте Рады появилось зарегистрированное постановление с предложением об увольнении Авакова.
"За все годы президентства Петра Порошенко он постоянно делал все, чтобы дискредитировать фигуру министра внутренних дел и реформы, которые он проводил… Мы видели системные кампании по дискредитации. Как только мы сделали новую патрульную полицию, началась кампания о том, что они постоянно бьют свои машины. Или о том, что эти новые полицейские – неопытные. Но они точно лучше тех, кто был", - сказал Геращенко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в четверг.
Он отметил, что после ухода Порошенко системной дискредитации нет, а президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в стране "реально велась борьба с преступностью, с коррупцией".
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"Есть группы людей, недовольных работой главы МВД. Это фракция "Голос", либеральная, скажем так, часть "Слуги народа". Но, ребята, если вам что-то не нравится, скажите, что идет не так, мы готовы меняться. Но из тех, кто подписал постановление об отставке Авакова, ни один не пришел к министру или ко мне и не сказал: вы не так работаете, работайте по-другому. То есть в обществе создано некое восприятие, что Арсен Аваков – это плохо. Это было заложено еще в 2014 году. Порошенко вложил огромные силы в системную дискредитацию министра внутренних дел, чтобы его ослабить как политика и члена коалиции", - сказал Геращенко.
По его словам, когда Порошенко стал президентом, он настаивал на том, чтобы Аваков ушел с поста глава МВД на любой другой пост – министра экономики, министра финансов и тд. "Тогда после выборов месяц не создавалась коалиция, потому что Порошенко говорил: возьмите себе десять министерских портфелей, только отдайте мне МВД. Этого не случилось, поэтому началась системная дискредитация. Зато во власти был определенный баланс сил эти пять лет. Как говорил мне один мой товарищ, хорошо знающий Порошенко, если бы тогда, осенью 2014 года, Аваков бы ушел, и у Порошенко в руках оказалось еще и МВД, все силовые рычаги, то Порошенко бы до конца своего срока не досидел", - сказал Геращенко.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку, но собирается с ним встретиться. В мае на пресс-конференции в Киеве глава государства заявлял, что Аваков - "мощный министр", а его ответственность - дело журналиста Павла Шеремета.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он - один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине после прихода на пост президента Владимира Зеленского и смены кабмина. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
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Ситуация на Украине"Голос"Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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