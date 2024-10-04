Рейтинг@Mail.ru
"Их дни сочтены". В Киеве высказались об увольнении Буданова* и Умерова - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 04.10.2024 (обновлено: 20:44 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/dubinskiy-1976447795.html
"Их дни сочтены". В Киеве высказались об увольнении Буданова* и Умерова
"Их дни сочтены". В Киеве высказались об увольнении Буданова* и Умерова - РИА Новости, 04.10.2024
"Их дни сочтены". В Киеве высказались об увольнении Буданова* и Умерова
Совместное фото Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым* и министром обороны Рустемом Умеровым... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:36
2024-10-04T20:44
в мире
украина
рустем умеров
киев
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976444348_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f66e365f36633f97228449ce2be89d04.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Совместное фото Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым* и министром обороны Рустемом Умеровым подтверждает информацию об их запланированном увольнении, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды", — написал политик.По словам Дубинского, Зеленский не в первый раз публикует фотографии с людьми из своего окружения незадолго до того, как решает от них избавиться. В пример он привел бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также и самого себя.Во вторник Зеленский опубликовал совместное фото с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым.Ранее издание "Forbes-Украина" сообщило, что офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. В публикации говорится, что у Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, а Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в министерстве.В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976374274.html
https://ria.ru/20241004/krivonos-1976431622.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976444348_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4f0a65936f5764ed4d9afc0b8240f299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рустем умеров, киев, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, новые времена, forbes
В мире, Украина, Рустем Умеров, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Новые времена, Forbes
"Их дни сочтены". В Киеве высказались об увольнении Буданова* и Умерова

Дубинский: фото Буданова и Умерова с Зеленским подтверждает слухи об их отставке

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский, Рустем Умеров и Кирилл Буданов
Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Кирилл Буданов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Совместное фото Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым* и министром обороны Рустемом Умеровым подтверждает информацию об их запланированном увольнении, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды", — написал политик.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова
Вчера, 14:15
По словам Дубинского, Зеленский не в первый раз публикует фотографии с людьми из своего окружения незадолго до того, как решает от них избавиться. В пример он привел бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также и самого себя.
Во вторник Зеленский опубликовал совместное фото с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым.
Ранее издание "Forbes-Украина" сообщило, что офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. В публикации говорится, что у Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, а Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в министерстве.
В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Прилетел снаряд". В Киеве рассказали о ранении Залужного
Вчера, 18:41
 
В миреУкраинаРустем УмеровКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНовые временаForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала