"Их дни сочтены". В Киеве высказались об увольнении Буданова* и Умерова
Дубинский: фото Буданова и Умерова с Зеленским подтверждает слухи об их отставке
© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский, Рустем Умеров и Кирилл Буданов
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Кирилл Буданов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Совместное фото Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым* и министром обороны Рустемом Умеровым подтверждает информацию об их запланированном увольнении, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды", — написал политик.
По словам Дубинского, Зеленский не в первый раз публикует фотографии с людьми из своего окружения незадолго до того, как решает от них избавиться. В пример он привел бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также и самого себя.
Во вторник Зеленский опубликовал совместное фото с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым.
Ранее издание "Forbes-Украина" сообщило, что офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. В публикации говорится, что у Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, а Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в министерстве.
В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.