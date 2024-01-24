https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

Разведка России вскрыла заговор против Зеленского

Разведка России вскрыла заговор против Зеленского - РИА Новости, 24.01.2024

Разведка России вскрыла заговор против Зеленского

На фоне слухов о замене Залужного на Буданова слабо замеченной прошла другая новость. По информации Службы внешней разведки России, Вашингтон вынуждает... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:03

аналитика

россия

украина

сша

владимир зеленский

оксана маркарова

алексей гончарук

евросоюз

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На фоне слухов о замене Залужного на Буданова слабо замеченной прошла другая новость. По информации Службы внешней разведки России, Вашингтон вынуждает президента Украины назначить новым премьер-министром максимально близкого к себе человека — посла Украины в США Оксану Маркарову.Как говорили в таких случаях советские учителя: эта девочка всегда подавала большие надежды.На фоне своих начальников, включая профессионального актера Владимира Зеленского, Маркарова всегда старалась быть незаметной фигурой. Но трудно не заметить, что ей то ли черт ворожит, то ли Государственный департамент (что для России во многом одно и то же).С точки зрения украинской политической географии Маркарова — представитель маловлиятельного ровенского землячества, зато выпускница Индианского университета в Блумингтоне. Вскоре после Евромайдана и госпереворота, когда на любые должности старались назначать людей с западным образованием, она перешла из частной инвестиционной компании в Минфин — и сразу на должность замминистра, потом стала первым замом, а в 2018-м, на излете эры Петра Порошенко, — министром финансов Украины.Но удивителен не взлет Маркаровой, а ее живучесть: она сохранила пост и после смены власти, когда новый президент Украины Владимир Зеленский сделал премьером Алексея Гончарука. На своем месте тогда удержался и глава МВД Арсен Аваков, но у него был имидж незаменимого специалиста — дрессировщика разнообразных нацбатов и добробатов, которых Зеленский побаивался. А вот такое, чтобы новая власть не поставила своего человека на раздаче денег, до Маркаровой даже вообразить было трудно.Этого способен добиться только особо влиятельный игрок. Кто сильнее всех украинских олигархов, вместе взятых, и не утратил позиций при смене одного президента Украины на другого. Кандидат только один — представительство Соединенных Штатов.Представительства других стран не рассматриваются: после роспуска правительства Гончарука (он ушел вскоре после обнародования записей, на которых называл Зеленского полным профаном в экономике) Маркарова поехала служить послом именно в США, а не куда-нибудь еще на Запад. То есть получила одну из ключевых должностей в системе власти Украины, важнейшее внешнеполитическое направление и огромный штат сотрудников, не имея за спиной никакого дипломатического опыта.Так что третьего не дано: либо она ровенская ведьма, либо американский агент.Теперь этому агенту и, что нынче удачно, женщине хотят отписать все правительство для более плотного контроля над финансовыми потоками Украины. Это можно назвать колониальной или вассальной политикой США, но американцев легко понять: это ведь их деньги.Если точнее, денег у Киева больше нет. На уровне конгресса США застряли более 60 миллиардов долларов. На уровне ЕС, где оказывают сопротивление скаредные венгры и словаки, — около 50 миллиардов евро. А дыра в бюджете Украины на уже начавшийся год составляет 44 миллиарда долларов — почти столько же, сколько предназначено на военные расходы.Но деньги будут: нет ни одного серьезного повода утверждать, будто на Западе готовы менять политику и сворачивать конфронтацию с Россией. Зеленскому полезно посидеть пару месяцев в нужде и понервничать, чтобы быть более покладистым впредь. Однако игра против Москвы продолжается, так что средства на содержание Украины найдутся.Только средств будет меньше, а контроль за их расходованием станет более пристальным. Об этом киевские власти предупреждали и в конгрессе, и в Еврокомиссии, советуя бороться с коррупцией и улучшать финансовое администрирование, пока еще не поздно.Украинцы пытались возражать, заявляя, что коррупция — преувеличенная проблема и что распределения западной помощи она уж точно не касается, но в итоге всех сдал генпрокурор Андрей Костин. Согласно его недавнему заявлению, количество коррупционных преступлений в Вооруженных силах Украины в 2023-м увеличилось в четыре раза. А ведь чем ближе к разгрому, тем хуже будет.В общем, все шло к тому, чтобы исполнительную власть в Киеве передали в руки эффективного менеджера, вызывающего доверие у западных спонсоров — основных акционеров украинской кампании. Маркарова выглядит идеальным кандидатом даже без тех секретных данных, которые есть в распоряжении СВР. Следовательно, ждем ее возвращения в Киев: Зеленский сейчас не в том положении, чтобы отказывать американцам.Для него самого этот переезд будет означать потерю оперативного контроля над экономическим блоком правительства, резкое сужение пространства для махинаций и, что самое главное, утрату монополии на связующие отношения с США, а это один из важнейших ресурсов в мире украинской политики.Вашингтон сможет решать многие вопросы через голову Зеленского, а это его голову сильно обесценит.Жалеть мы его, конечно, не будем. Огорчает другое — западный проект по превращению Украины в ударную антироссийскую силу не персонифицирован в Зеленском: 2024-й начался как год его заката и вполне может стать годом его окончательного краха. Срок президентских полномочий истекает, а отказ проводить новые выборы бьет по легитимности. Зеленский теряет популярность, теряет влияние, теряет доверие опекунов, теряет самоконтроль — и не слишком талантлив как политик, чтобы при таких вводных не потерять еще и власть, превратившись в козла отпущения.Его американские опекуны тоже не гении, но своего не упустят. Уход Зеленского из политики уже готовится, но этот уход не означает прекращения российско-украинского конфликта. Его прекращение будет связано с выходом из него США, чего глава МИД России Сергей Лавров не ожидает и при президенте Дональде Трампе.Поэтому вероятное назначение Маркаровой премьер-министром, оставаясь неприятным сценарием лично для Зеленского, не становится от этого полезным для России. Прямое управление Украиной непосредственно из Вашингтона может оказаться более эффективным в плане нанесения нам ущерба, чем примерно та же политика, но в исполнении неуравновешенного эгоцентрика из КВН.

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https://ria.ru/20240123/ukraina-1922879716.html

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аналитика, россия, украина, сша, владимир зеленский, оксана маркарова, алексей гончарук, евросоюз, еврокомиссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)