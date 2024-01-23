https://ria.ru/20240123/ukraina-1923036631.html

"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом

"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом - РИА Новости, 23.01.2024

"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить, заявил... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:27

2024-01-23T17:27

2024-01-23T17:27

политика

украина

валерий залужный

кирилл буданов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Зеленский намерен сместить Залужного с поста. Он хочет сбросить его, чтобы назначить на это место (начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.) Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, но не имеет опыта в сфере командования войсками. Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности", — заявил эксперт.По словам Джонсона, из-за военных неудач ВСУ и сложной внутриполитической обстановки в Киеве сейчас творится настоящий хаос. Украинские власти словно оказались в ловушке, в горящем запертом помещении."У них там паника, они не знают, что делать дальше", — резюмировал бывший агент ЦРУ.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1923004624.html

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политика, украина, валерий залужный, кирилл буданов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)