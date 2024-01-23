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"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом - РИА Новости, 23.01.2024
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17:27 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukraina-1923036631.html
"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом
"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом - РИА Новости, 23.01.2024
"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить, заявил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:27
2024-01-23T17:27
политика
украина
валерий залужный
кирилл буданов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Зеленский намерен сместить Залужного с поста. Он хочет сбросить его, чтобы назначить на это место (начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.) Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, но не имеет опыта в сфере командования войсками. Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности&quot;, — заявил эксперт.По словам Джонсона, из-за военных неудач ВСУ и сложной внутриполитической обстановки в Киеве сейчас творится настоящий хаос. Украинские власти словно оказались в ловушке, в горящем запертом помещении."У них там паника, они не знают, что делать дальше", — резюмировал бывший агент ЦРУ.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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политика, украина, валерий залужный, кирилл буданов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом

Экс-агент ЦРУ: Зеленскому нужен лояльный Буданов на посту главкома ВСУ

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Зеленский намерен сместить Залужного с поста. Он хочет сбросить его, чтобы назначить на это место (начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.) Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, но не имеет опыта в сфере командования войсками. Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности", — заявил эксперт.

По словам Джонсона, из-за военных неудач ВСУ и сложной внутриполитической обстановки в Киеве сейчас творится настоящий хаос. Украинские власти словно оказались в ловушке, в горящем запертом помещении.
"У них там паника, они не знают, что делать дальше", — резюмировал бывший агент ЦРУ.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйКирилл БудановВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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