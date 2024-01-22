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США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР - РИА Новости, 22.01.2024
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10:20 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922709471.html
США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР
США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР - РИА Новости, 22.01.2024
США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР
США рекомендуют Владимиру Зеленскому провести кадровые перестановки в правительстве Украины, на пост премьер-министра страны Вашингтон продвигает посла Украины... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:20
2024-01-22T10:20
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
оксана маркарова
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США рекомендуют Владимиру Зеленскому провести кадровые перестановки в правительстве Украины, на пост премьер-министра страны Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "В ходе визита В. Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины", - говорится в сообщении. По данным службы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. К назначению на должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Украины Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института государственного управления.
https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html
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сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, оксана маркарова, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Оксана Маркарова, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР

СВР: США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки в правительстве

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США рекомендуют Владимиру Зеленскому провести кадровые перестановки в правительстве Украины, на пост премьер-министра страны Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"В ходе визита В. Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского
09:49
По данным службы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. К назначению на должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Украины Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института государственного управления.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Сергей Рябков: проект США слепить из Украины "анти-Россию" провалился
10:00
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийОксана МаркароваСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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