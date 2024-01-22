https://ria.ru/20240122/ukraina-1922709471.html

США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР

США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР - РИА Новости, 22.01.2024

США рекомендовали Зеленскому провести кадровые перестановки, заявили в СВР

США рекомендуют Владимиру Зеленскому провести кадровые перестановки в правительстве Украины, на пост премьер-министра страны Вашингтон продвигает посла Украины... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:20

2024-01-22T10:20

2024-01-22T10:20

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

оксана маркарова

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США рекомендуют Владимиру Зеленскому провести кадровые перестановки в правительстве Украины, на пост премьер-министра страны Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "В ходе визита В. Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины", - говорится в сообщении. По данным службы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. К назначению на должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Украины Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института государственного управления.

https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html

https://ria.ru/20240122/ryabkov-1922691305.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, оксана маркарова, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)