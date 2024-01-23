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Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
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08:21 23.01.2024 (обновлено: 10:24 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/lavrov-1922883782.html
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:21
2024-01-23T10:24
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. "Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Всё это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, повлияет ли избрание Трампа президентом США на украинский вопрос. Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. "Чувство собственного превосходства и безнаказанности углубляется. Те, кто проигнорировал добрые намерения, которые показал (президент РФ Владимир) Путин во время первых двух сроков, кто просчитался, это они должны всё обдумать. Вместо этого, мы наблюдаем текущее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html
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США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Сергей Лавров, В мире
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров

Лавров заявил о росте чувства превосходства и безнаказанности у США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.
"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Всё это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, повлияет ли избрание Трампа президентом США на украинский вопрос.
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Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам.
"Чувство собственного превосходства и безнаказанности углубляется. Те, кто проигнорировал добрые намерения, которые показал (президент РФ Владимир) Путин во время первых двух сроков, кто просчитался, это они должны всё обдумать. Вместо этого, мы наблюдаем текущее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР", - подчеркнул Лавров.
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