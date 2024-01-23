https://ria.ru/20240123/lavrov-1922883782.html
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:21
2024-01-23T08:21
2024-01-23T10:24
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. "Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Всё это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, повлияет ли избрание Трампа президентом США на украинский вопрос. Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. "Чувство собственного превосходства и безнаказанности углубляется. Те, кто проигнорировал добрые намерения, которые показал (президент РФ Владимир) Путин во время первых двух сроков, кто просчитался, это они должны всё обдумать. Вместо этого, мы наблюдаем текущее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922830757.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, сергей лавров, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Сергей Лавров, В мире
Приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине, заявил Лавров
Лавров заявил о росте чувства превосходства и безнаказанности у США
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS News
, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.
"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Всё это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, повлияет ли избрание Трампа президентом США на украинский вопрос.
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней
Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам.
"Чувство собственного превосходства и безнаказанности углубляется. Те, кто проигнорировал добрые намерения, которые показал (президент РФ Владимир) Путин во время первых двух сроков, кто просчитался, это они должны всё обдумать. Вместо этого, мы наблюдаем текущее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР", - подчеркнул Лавров.
Лавров сравнил помощь США Украине с прибыльным бизнес-проектом