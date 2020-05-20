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2020-05-20T11:59
https://ria.ru/20200520/1571716222.html
Зеленский рассказал, когда начнется большая приватизация на Украине
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РИА Новости

Зеленский рассказал, когда начнется большая приватизация на Украине

11:09 20.05.2020 (обновлено: 11:59 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Большая приватизация на Украине стартует после завершения эпидемии коронавируса COVID-19, заявил на пресс-конференции в среду президент страны Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.
"Что касается средней и большой приватизации, все готово, все будет проводиться после COVID-19. Первый объект – гостиница "Днепр" - готов", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
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Он добавил, что "Центрэнерго" также будет готовиться к приватизации.
При этом украинский лидер отметил, что малая приватизация в стране уже идет и Фонд госимущества перевыполнил план по поступлениям в бюджет.
Ранее Алексей Гончарук, занимавший должность премьера, заявил, что правительство планирует приватизировать "Центрэнерго" и провести в компании международный аудит в ближайшее время.
"Центрэнерго" — одна из крупнейших энергетических компаний Украины.
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