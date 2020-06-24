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На Украине оспорили решение о въезде в Россию по загранпаспортам
Постановление кабмина Украины, запрещающее въезд в Россию без заграничного паспорта, оспаривают в Окружном административном суде Киева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:53
россия
алексей гончарук
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, алексей гончарук, киев, украина, в мире

На Украине оспорили решение о въезде в Россию по загранпаспортам

18:43 24.06.2020 (обновлено: 20:53 24.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Постановление кабмина Украины, запрещающее въезд в Россию без заграничного паспорта, оспаривают в Окружном административном суде Киева, сообщает пресс-служба суда в среду.
В декабре 2019 года занимавший должность премьера Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин обязал граждан страны пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года только по загранпаспортам. При этом, по его словам, при въезде украинцев на родину из России их будут пропускать по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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"Поступило два иска к кабинету министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией. В частности, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление КМУ от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией". В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт", - говорится в сообщении на сайте суда.
На данный момент суд решает вопрос об открытии производств по этим искам.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
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РоссияАлексей ГончарукКиевУкраинаВ мире
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