Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573865163.html
Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины
В офисе президента Украины готовят закон об уголовном преследовании за публикацию закрытых переговоров официальных лиц. Недавно Киев вновь оказался в центре... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:00
сергей белашко
страна.ua
виктор шокин
дональд трамп
служба безопасности украины
генеральная прокуратура рф
вашингтон (город)
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571748298_0:379:2967:2048_1400x0_80_0_0_a52e98a4fc3e2dcd3ce86fc045b03e83.jpg
вашингтон (город)
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571748298_0:379:2967:2048_1400x0_80_0_0_a52e98a4fc3e2dcd3ce86fc045b03e83.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571748298_91:0:2823:2048_1400x0_80_0_0_95ffd67e93557c50932e40d3d23cc6dc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571748298_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_bcece7c06fc786f6227f468b6618a091.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей белашко, страна.ua, виктор шокин, дональд трамп, служба безопасности украины, генеральная прокуратура рф, вашингтон (город), сша, украина, в мире

Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины

08:00 05.07.2020
1950
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год
Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. В офисе президента Украины готовят закон об уголовном преследовании за публикацию закрытых переговоров официальных лиц. Недавно Киев вновь оказался в центре скандала из-за обнародованных бесед бывшего главы государства Петра Порошенко с Джо Байденом. Поможет ли угроза уголовного наказания предотвратить такие утечки — разбиралось РИА Новости.   

Это ненормально

О законодательных намерениях руководитель офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью The Washington Post. "Ненормально, когда кто-то записывает главу государства", — рассудил он.
"И нет разницы, связано ли это незаконное деяние украинского гражданина с мотивами внутренней (политики. — Прим. ред.), или какие-то иностранные разведывательные службы стоят за этим", — добавил Ермак. Редакция The Washington Post упомянула, что сторонники Трампа "месяцами охотились на Украине за записями Байдена".
Беседа Ермака с изданием, близким к Демократической партии США, выглядит как желание Киева оправдаться перед американским истеблишментом. Речь идет о скандале с так называемыми пленками Деркача, из-за которых Украину опять втянули в политические игры Штатов.   
В мае депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров 2015-2016 годов Петра Порошенко и Джо Байдена. Судя по аудиофайлам, Байден, нынешний участник предвыборной гонки в Америке, вмешивался во внутренние дела Украины. Пленки передали офису прокурора — для возбуждения против Порошенко уголовного дела о госизмене.
Семья бывшего вице-президента США однажды уже засветилась в скандале, связанном с украинской политикой. По сообщениям СМИ, сын Байдена получал крупные суммы от газодобывающей компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. Именно тогда Байден-старший был спецпредставителем Вашингтона по Украине.
© AP Photo / Wayne PartlowРасшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
© AP Photo / Wayne Partlow
Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
А в начале нынешнего года Государственное бюро расследований Украины завело дело на некоего американского гражданина, который оказывал давление на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Предположительно, подозреваемый — Джо Байден. Шокин и сам требовал разобраться с вице-президентом США за попытку свернуть "уголовные производства о противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited".
Поэтому в штабе Байдена пленкам Деркача не обрадовались, хотя его представитель назвал скандал малозначимым.
Масла в огонь подлили заявления другого депутата Рады, Александра Онищенко, о том, что Зеленский не контролирует силовые структуры: Службу безопасности Украины (СБУ), Специальную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро. Руководят этими ведомствами, по словам бывшего парламентария, из американского посольства, которое курируют демократы.
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден перед выступлением на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 2015 год
Вице-президент США Джозеф Байден перед выступлением на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 2015 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Вице-президент США Джозеф Байден перед выступлением на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 2015 год
В 2019-м Онищенко утверждал, что Байден-младший под прикрытием Федерального бюро расследований (ФБР) снимал миллионы долларов со счетов Burisma. Причем платежи семье Байденов проходили и официально, и неофициально.
Тремя годами раньше самого Онищенко обвинили в мошенничестве и лишили депутатской неприкосновенности. С Украины он сбежал, его арестовали в Германии в конце 2019-го перед вылетом в США для участия в пресс-конференции по Байдену. "Я готовился к презентации книги "Петр Пятый" с дополнительными подробностями коррупции Порошенко, — рассказал Онищенко изданию "Страна.ua". — Популярные сейчас "пленки Байдена" планировалось обнародовать на пресс-конференции, куда я не попал из-за ареста".

История скандалов

Скандалы с публикациями разговоров первых лиц государства и политиков — привычная история на Украине. Прошлой осенью гласности предали телефонную беседу Дональда Трампа с Зеленским. После этого палата представителей США, где большинство у демократов, пыталась объявить импичмент президенту. Трамп, по мнению его оппонентов, уговаривал украинского коллегу начать расследование деятельности Байдена-младшего. Импичмент провалился.
Но были и чисто внутриукраинские скандалы. В январе в Сеть слили аудиозапись — на ней, предположительно, премьер Алексей Гончарук обсуждал компетентность Зеленского и отметил, что у того очень примитивное понимание экономики. Премьер назвал это медиаатакой, а президент поручил правоохранительным органам за две недели найти тех, кто сделал запись. Премьер подал заявление об отставке, но его не уволили — по уверениям украинских медиа, Гончарука поддерживали "западные партнеры" и Международный валютный фонд (МВФ). Но в начале марта глава правительства все же покинул пост.
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко (слева) и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне (США). 2016 год
Президент Украины Петр Порошенко (слева) и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне (США). 2016 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко (слева) и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне (США). 2016 год
Много шума в свое время наделал и так называемый кассетный скандал. Двадцать лет назад лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз опубликовал запись, где кто-то голосом президента Леонида Кучмы приказывал устранить известного журналиста Георгия Гонгадзе.
Глава американского посольства в Киеве тогда заявил, что у Вашингтона нет сомнений в подлинности записей. Майора Управления госохраны Николая Мельниченко, который и организовал прослушку Кучмы, переправили в США, где он попросил политического убежища.   

Тушить огонь бензином

Законодательный запрет утечек вряд ли даст результат, полагает директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. "Депутаты Рады, например, обнародуют записи в рамках выполнения своих обязанностей — через комитет по вопросам безопасности. И передадут в прокуратуру. Вообще, это (заявление Ермака. — Прим. ред.) похоже на запугивание, да только пугающий при этом боится больше всех", — объясняет он.
"Люди ищут любую возможность исправить ситуацию, а она все хуже: огонь тушат бензином", — комментирует Белашко усилия украинских политиков.
Американист Дмитрий Дробницкий считает, что запрет утечек — история в равной степени украинская и американская. "После Евромайдана внешнее управление Украиной осуществлялось Викторией Нуланд и Джо Байденом. Без них не разрешался ни один конфликт, не производилось ни одно важное назначение. Но для Байдена, в отличие от Нуланд, идеологические вопросы не так важны. Джо захотел еще и обогатиться", — напоминает эксперт.
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кучма явился по вызову в Генеральную прокуратуру
Экс-президент Украины Леонид Кучма явился по вызову в генеральную прокуратуру
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Леонид Кучма явился по вызову в Генеральную прокуратуру
Однако победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016-го смешала все карты. "Киев не ждал такого поворота. И Украина стала неуправляемой", — говорит Дробницкий.
О Киеве в Вашингтоне вспомнили ближе к новым выборам, и Зеленский теперь в тяжелом положении. "Украинское направление поддерживалось милостью бюрократов Госдепа, которые долго убеждали Трампа, что молодую демократию нельзя бросать, — отмечает американист. — Хотя президент сразу хотел сбыть Украину с рук Европе. А сейчас ни одна из сторон предвыборной схватки в США не примет от Зеленского расплывчатых ответов. Определиться, с кем он, требуют жестко".
У Киева одна надежда, заключает Дробницкий: в Вашингтоне так увлекутся борьбой, что снова забудут об Украине.
17140011
Обсудить 0
Сергей БелашкоСтрана.uaВиктор ШокинДональд ТрампСлужба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура РФВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель
Президент США Дональд Трамп
Трамп и Горбачев: кто быстрее разрушил систему
Автомобиль
Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Джазовый саксофонист Сергей Головня
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
Актриса Мария Голубкина
Мария Голубкина рассказала, где хорошо и недорого отдохнуть в России
Озеро в Кроноцком заповеднике (Камчатский край)
Ученые нырнут в озера Чукотки в поисках редких видов рыб
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Полив корта
Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Защита бизнес-планов в акселераторе инноваций в Воронеже
Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в Воронеже
Автомобиль полиции Австрии
Просителя убежища из России убили в Австрии
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
В Group-IB рассказали о вредоносных рассылках на тему COVID-19
Мореплаватель Христофор Колумб
В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу
Соловьев представил результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
09:50На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
09:47В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния