Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины

Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. В офисе президента Украины готовят закон об уголовном преследовании за публикацию закрытых переговоров официальных лиц. Недавно Киев вновь оказался в центре скандала из-за обнародованных бесед бывшего главы государства Петра Порошенко с Джо Байденом. Поможет ли угроза уголовного наказания предотвратить такие утечки — разбиралось РИА Новости.

Это ненормально

О законодательных намерениях руководитель офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью The Washington Post. "Ненормально, когда кто-то записывает главу государства", — рассудил он.

"И нет разницы, связано ли это незаконное деяние украинского гражданина с мотивами внутренней (политики. — Прим. ред.), или какие-то иностранные разведывательные службы стоят за этим", — добавил Ермак. Редакция The Washington Post упомянула, что сторонники Трампа "месяцами охотились на Украине за записями Байдена".

Беседа Ермака с изданием, близким к Демократической партии США, выглядит как желание Киева оправдаться перед американским истеблишментом. Речь идет о скандале с так называемыми пленками Деркача, из-за которых Украину опять втянули в политические игры Штатов.

В мае депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров 2015-2016 годов Петра Порошенко и Джо Байдена. Судя по аудиофайлам, Байден, нынешний участник предвыборной гонки в Америке, вмешивался во внутренние дела Украины. Пленки передали офису прокурора — для возбуждения против Порошенко уголовного дела о госизмене.

Семья бывшего вице-президента США однажды уже засветилась в скандале, связанном с украинской политикой. По сообщениям СМИ, сын Байдена получал крупные суммы от газодобывающей компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. Именно тогда Байден-старший был спецпредставителем Вашингтона по Украине.

© AP Photo / Wayne Partlow Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским © AP Photo / Wayne Partlow Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским

А в начале нынешнего года Государственное бюро расследований Украины завело дело на некоего американского гражданина, который оказывал давление на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Предположительно, подозреваемый — Джо Байден. Шокин и сам требовал разобраться с вице-президентом США за попытку свернуть "уголовные производства о противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited".

Поэтому в штабе Байдена пленкам Деркача не обрадовались, хотя его представитель назвал скандал малозначимым.

Масла в огонь подлили заявления другого депутата Рады, Александра Онищенко, о том, что Зеленский не контролирует силовые структуры: Службу безопасности Украины (СБУ), Специальную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро. Руководят этими ведомствами, по словам бывшего парламентария, из американского посольства, которое курируют демократы.

В 2019-м Онищенко утверждал , что Байден-младший под прикрытием Федерального бюро расследований (ФБР) снимал миллионы долларов со счетов Burisma. Причем платежи семье Байденов проходили и официально, и неофициально.

Тремя годами раньше самого Онищенко обвинили в мошенничестве и лишили депутатской неприкосновенности. С Украины он сбежал, его арестовали в Германии в конце 2019-го перед вылетом в США для участия в пресс-конференции по Байдену. "Я готовился к презентации книги "Петр Пятый" с дополнительными подробностями коррупции Порошенко, — рассказал Онищенко изданию " Страна.ua ". — Популярные сейчас "пленки Байдена" планировалось обнародовать на пресс-конференции, куда я не попал из-за ареста".

История скандалов

Скандалы с публикациями разговоров первых лиц государства и политиков — привычная история на Украине. Прошлой осенью гласности предали телефонную беседу Дональда Трампа с Зеленским. После этого палата представителей США, где большинство у демократов, пыталась объявить импичмент президенту. Трамп, по мнению его оппонентов, уговаривал украинского коллегу начать расследование деятельности Байдена-младшего. Импичмент провалился.

Но были и чисто внутриукраинские скандалы. В январе в Сеть слили аудиозапись — на ней, предположительно, премьер Алексей Гончарук обсуждал компетентность Зеленского и отметил, что у того очень примитивное понимание экономики. Премьер назвал это медиаатакой, а президент поручил правоохранительным органам за две недели найти тех, кто сделал запись. Премьер подал заявление об отставке, но его не уволили — по уверениям украинских медиа, Гончарука поддерживали "западные партнеры" и Международный валютный фонд (МВФ). Но в начале марта глава правительства все же покинул пост.

Много шума в свое время наделал и так называемый кассетный скандал. Двадцать лет назад лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз опубликовал запись, где кто-то голосом президента Леонида Кучмы приказывал устранить известного журналиста Георгия Гонгадзе.

Глава американского посольства в Киеве тогда заявил, что у Вашингтона нет сомнений в подлинности записей. Майора Управления госохраны Николая Мельниченко, который и организовал прослушку Кучмы, переправили в США, где он попросил политического убежища.

Тушить огонь бензином

Законодательный запрет утечек вряд ли даст результат, полагает директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. "Депутаты Рады, например, обнародуют записи в рамках выполнения своих обязанностей — через комитет по вопросам безопасности. И передадут в прокуратуру. Вообще, это (заявление Ермака. — Прим. ред.) похоже на запугивание, да только пугающий при этом боится больше всех", — объясняет он.

"Люди ищут любую возможность исправить ситуацию, а она все хуже: огонь тушат бензином", — комментирует Белашко усилия украинских политиков.

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что запрет утечек — история в равной степени украинская и американская. "После Евромайдана внешнее управление Украиной осуществлялось Викторией Нуланд и Джо Байденом. Без них не разрешался ни один конфликт, не производилось ни одно важное назначение. Но для Байдена, в отличие от Нуланд, идеологические вопросы не так важны. Джо захотел еще и обогатиться", — напоминает эксперт.

Однако победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016-го смешала все карты. "Киев не ждал такого поворота. И Украина стала неуправляемой", — говорит Дробницкий.

О Киеве в Вашингтоне вспомнили ближе к новым выборам, и Зеленский теперь в тяжелом положении. "Украинское направление поддерживалось милостью бюрократов Госдепа, которые долго убеждали Трампа, что молодую демократию нельзя бросать, — отмечает американист. — Хотя президент сразу хотел сбыть Украину с рук Европе. А сейчас ни одна из сторон предвыборной схватки в США не примет от Зеленского расплывчатых ответов. Определиться, с кем он, требуют жестко".