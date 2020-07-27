Кабмин ведет Украину к экономической катастрофе, заявил Медведчук

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил кабинет министров Украины в падении промышленности и заявил, что нынешняя политика ведет страну к экономическому и социальному краху.
Медведчук привел данные Госстата, согласно которым, по итогам первого полугодия текущего года, Украина потеряла 8,3% промышленного производства. Спад наблюдается в легкой промышленности – 16,9%; в деревообработке – 11,3%; в производстве резины и пластмассы – 10,4%; в металлургическом производстве – 14,2%; в машиностроении – 22,2%; в автопроме – 30,8%.
"Такого падения украинская промышленность не знала с 2014 года. При этом крайне важно понять истинные причины этого обрушения промышленного производства на Украине. Власть утверждает, что причина – пандемия коронавируса и что сейчас, выходя из карантина, украинская экономика якобы "восстанавливается". Все эти объяснения – циничный обман. Украинская промышленность снижала объемы производства весь прошлый год. Причины падения не были устранены и, соответственно, падение продолжилось и в текущем году", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.
Политик подчеркнул, что уже второй кабмин (утвержденный в новом составе в марте наряду с отставкой премьера Алексея Гончарука и назначением на его место Дениса Шмыгаля - ред.), "так и не удосужился разработать план выведения украинской промышленности из кризиса".
По его мнению, Украина "теряет сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютной выручки, недополученной из-за снижения экспорта, а правительство преступно бездействует".
"Продолжение такой неадекватной политики нынешнего кабмина ведет страну к экономической и социальной катастрофе", - подытожил Медведчук.