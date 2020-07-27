Кабмин ведет Украину к экономической катастрофе, заявил Медведчук

Медведчук привел данные Госстата, согласно которым, по итогам первого полугодия текущего года, Украина потеряла 8,3% промышленного производства. Спад наблюдается в легкой промышленности – 16,9%; в деревообработке – 11,3%; в производстве резины и пластмассы – 10,4%; в металлургическом производстве – 14,2%; в машиностроении – 22,2%; в автопроме – 30,8%.