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Премьер Украины посетит с официальным визитом Брюссель
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в четверг посетит с официальным визитом Брюссель. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:59
сергей марченко
денис шмыгаль
алексей гончарук
брюссель
верховная рада украины
украина
в мире
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353
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сергей марченко, денис шмыгаль, алексей гончарук, брюссель, верховная рада украины, украина, в мире

Премьер Украины посетит с официальным визитом Брюссель

09:59 23.07.2020
63
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в четверг посетит с официальным визитом Брюссель.
"Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего правительства является важным приоритетом. Впереди - важные встречи, переговоры и подписание важного для Украины соглашения", - написал Шмыгаль в Telegram.
Он также опубликовал фото из самолета, где он находится вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.
Верховная рада Украины 4 марта отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на его место Шмыгаля. Также Рада утвердила новый состав кабмина.
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Сергей МарченкоДенис ШмыгальАлексей ГончарукБрюссельВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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