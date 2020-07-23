Премьер Украины посетит с официальным визитом Брюссель

"Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего правительства является важным приоритетом. Впереди - важные встречи, переговоры и подписание важного для Украины соглашения", - написал Шмыгаль в Telegram.