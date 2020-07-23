https://ria.ru/20200723/1574765700.html
Премьер Украины посетит с официальным визитом Брюссель
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в четверг посетит с официальным визитом Брюссель. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:59
2020-07-23T09:59
сергей марченко
денис шмыгаль
алексей гончарук
брюссель
верховная рада украины
украина
в мире
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https://ria.ru/20200723/1574763274.html
брюссель
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_0:0:2452:1379_1400x0_80_0_0_4145372ef214551b700b95f7ec2fc225.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей марченко, денис шмыгаль, алексей гончарук, брюссель, верховная рада украины, украина, в мире