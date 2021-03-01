https://ria.ru/20210301/angel-1599517128.html

Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом

Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих, что он черт. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T21:28

2021-03-01T21:28

2021-03-01T21:31

алексей гончарук

арсен аваков

мвд украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147688/77/1476887722_0:96:2918:1737_1920x0_80_0_0_3763fb2979d368a20c95cdb199cd404b.jpg

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих, что он черт.На митингах националистов на Украине главу МВД Арсена Авакова не раз называли чертом."Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть", - заявил Аваков в интервью на телеканале "1+1".Он отметил, что его работа требует от него иногда быть твердым, иногда лиричным, иногда человечным, а часто жестким. "Когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют, кто-то закидывает последними словами, я их (команду МВД) собираю и говорю: "Так ребята, не сахарные, не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли, делайте свое дело, а потом разберемся", - рассказал глава МВД.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.

https://ria.ru/20210106/ukraina-1592164145.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гончарук, арсен аваков, мвд украины, украина, в мире