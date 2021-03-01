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Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих, что он черт. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:28
2021-03-01T21:31
алексей гончарук
арсен аваков
мвд украины
украина
в мире
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КИЕВ, 1 мар – РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих, что он черт.На митингах националистов на Украине главу МВД Арсена Авакова не раз называли чертом."Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть", - заявил Аваков в интервью на телеканале "1+1".Он отметил, что его работа требует от него иногда быть твердым, иногда лиричным, иногда человечным, а часто жестким. "Когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют, кто-то закидывает последними словами, я их (команду МВД) собираю и говорю: "Так ребята, не сахарные, не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли, делайте свое дело, а потом разберемся", - рассказал глава МВД.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592164145.html
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алексей гончарук, арсен аваков, мвд украины, украина, в мире

Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом

21:28 01.03.2021 (обновлено: 21:31 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 мар – РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих, что он черт.
На митингах националистов на Украине главу МВД Арсена Авакова не раз называли чертом.
"Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть", - заявил Аваков в интервью на телеканале "1+1".
Он отметил, что его работа требует от него иногда быть твердым, иногда лиричным, иногда человечным, а часто жестким. "Когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют, кто-то закидывает последними словами, я их (команду МВД) собираю и говорю: "Так ребята, не сахарные, не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли, делайте свое дело, а потом разберемся", - рассказал глава МВД.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 20:54
Аваков заявил, что националисты не будут править в "ментовском" Харькове
 
Алексей ГончарукАрсен АваковМВД УкраиныУкраинаВ мире
 
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