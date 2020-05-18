Украина заявила об изменении торговой части соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС.
Ранее бывший премьер Украины Алексей Гончарук заявлял, что Киев выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС из-за наращивания экспорта.
"Будет апдейт, будет обновление торговой части. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ о том, как мы это видим, на чем должны сосредоточиться, ждем от них фидбэк. На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
При этом он не сообщил других подробностей.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Ранее бывший вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от идеи интеграции в таможенный союз с ЕС, но надеется на упрощение процедур для украинских производителей. Также он добавил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом в части торговли требует актуализации.
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