Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T10:12
https://ria.ru/20200518/1571596582.html
Украина заявила об изменении торговой части соглашения об ассоциации с ЕС
https://cdn25.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_33:346:3059:2048_1036x0_80_0_0_b7737f93135fdd36e5337e4f71823955.jpg
РИА Новости

Украина заявила об изменении торговой части соглашения об ассоциации с ЕС

10:12 18.05.2020
7399
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС.
Ранее бывший премьер Украины Алексей Гончарук заявлял, что Киев выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС из-за наращивания экспорта.
"Будет апдейт, будет обновление торговой части. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ о том, как мы это видим, на чем должны сосредоточиться, ждем от них фидбэк. На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
При этом он не сообщил других подробностей.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Ранее бывший вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от идеи интеграции в таможенный союз с ЕС, но надеется на упрощение процедур для украинских производителей. Также он добавил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом в части торговли требует актуализации.
Виктор Медведчук
18 февраля, 14:45
Курс в Евросоюз довел Украину до нищеты, считает депутат Рады
1850202
Обсудить 3
Алексей ГончарукДмитрий КулебаЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаВ мире
Рекомендуем
Отделение Сбербанка России
Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Система кровообращения ног
В России придумали, как обновить больные сосуды с помощью гравитации
Медик
В Красноярский край отправили военных для помощи в борьбе с коронавирусом
Национальный флаг Украины
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Министерство иностранных дел Украины
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Кристина с Артемом и Алисой
"Постой, не уходи!" Исповедь матери, чуть не растерявшей всех своих детей
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Строительство
В Подмосковье возобновили строительство и работу промпредприятий
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
Руки в наручниках
Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
Дистанционное обучение школьников
Московские школьники завершили учебный год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
23:30Число случаев COVID-19 в США превысило полтора миллиона
23:21Еврейская община соберет деньги нуждающимся на онлайн-марафоне в среду
23:18В Израиле еще более 20 человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния