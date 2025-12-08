Рейтинг@Mail.ru
14:57 08.12.2025 (обновлено: 15:08 08.12.2025)
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*

Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла Украины Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, экс-президента Украины Петра Порошенко*, бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, а также бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, сообщила пресс-служба ГП РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины – Арсена Авакова*, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко*, Бориса Ложкина, Василия Малюка*, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко*, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко*, Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка", - сказали в ведомстве.
*Внесен в список террористов и экстремистов
