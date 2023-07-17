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В Раде хотят представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
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09:40 17.07.2023 (обновлено: 09:43 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884541844.html
В Раде хотят представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост
В Раде хотят представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
В Раде хотят представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост
Депутат украинского парламента Алексей Гончарук в своем телеграм-канале назвал ЧП с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту "победой Украины"... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:40
2023-07-17T09:43
украина
в мире
чп на крымском мосту
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончарук в своем телеграм-канале назвал ЧП с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту "победой Украины" и призвал представить причастных к высшим госнаградам. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". "Уничтожение пролета моста - это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам", - написал Гончаренко. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов ранее прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и военно-морских сил Украины, для ее осуществления использовались надводные дроны. В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html
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украина, в мире, чп на крымском мосту, происшествия
Украина, В мире, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
В Раде хотят представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост

Депутат Рады Гончарук призвал представить к наградам причастных к атаке на Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоврежденная часть на Крымском мосту
Поврежденная часть на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Поврежденная часть на Крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончарук в своем телеграм-канале назвал ЧП с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту "победой Украины" и призвал представить причастных к высшим госнаградам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
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Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста
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"Уничтожение пролета моста - это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам", - написал Гончаренко.
Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов ранее прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и военно-морских сил Украины, для ее осуществления использовались надводные дроны.
В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
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09:30
 
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