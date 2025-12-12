Рейтинг@Mail.ru
Бывший премьер-министр Украины Гончарук попал в базу розыска МВД - РИА Новости, 12.12.2025
02:10 12.12.2025
Бывший премьер-министр Украины Гончарук попал в базу розыска МВД
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в базу розыска МВД РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.12.2025
россия, украина, донецкая народная республика, алексей гончарук, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Алексей Гончарук, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Алексей Гончарук. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в базу розыска МВД РФ, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Гончарук в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается бывший премьер-министр, не уточняется.
В понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины, в том числе Гончарука.
В ГП РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
По версии следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида населения ДНР и ЛНР отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.
По данным надзорного органа, в результате украинских карательных операций погибли почти пять тысяч мирных жителей, более 18,5 тысяч человек пострадали, свыше 13,5 тысяч человек получили ранения, из них более 1,2 тысячи - несовершеннолетние.
Как отметили в пресс-службе, частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов. Также были разрушены образовательные и медицинские учреждения.
Россия Украина Донецкая Народная Республика Алексей Гончарук Генеральная прокуратура РФ Вооруженные силы Украины
 
 
