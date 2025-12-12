https://ria.ru/20251212/mvd-2061548494.html
Бывший премьер-министр Украины Гончарук попал в базу розыска МВД
Бывший премьер-министр Украины Гончарук попал в базу розыска МВД - РИА Новости, 12.12.2025
Бывший премьер-министр Украины Гончарук попал в базу розыска МВД
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в базу розыска МВД РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:10:00+03:00
2025-12-12T02:10:00+03:00
2025-12-12T02:10:00+03:00
россия
украина
донецкая народная республика
алексей гончарук
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
россия
украина
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в базу розыска МВД РФ, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Гончарук
в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается бывший премьер-министр, не уточняется.
В понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ
сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины
, в том числе Гончарука.
В ГП РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
По версии следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида населения ДНР
и ЛНР
отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ
о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.
По данным надзорного органа, в результате украинских карательных операций погибли почти пять тысяч мирных жителей, более 18,5 тысяч человек пострадали, свыше 13,5 тысяч человек получили ранения, из них более 1,2 тысячи - несовершеннолетние.
Как отметили в пресс-службе, частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов. Также были разрушены образовательные и медицинские учреждения.