Бывший премьер-министр Украины Гончарук попал в базу розыска МВД

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в базу розыска МВД РФ, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Гончарук в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается бывший премьер-министр, не уточняется.

В понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины , в том числе Гончарука.

В ГП РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).

По версии следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида населения ДНР ЛНР отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.

По данным надзорного органа, в результате украинских карательных операций погибли почти пять тысяч мирных жителей, более 18,5 тысяч человек пострадали, свыше 13,5 тысяч человек получили ранения, из них более 1,2 тысячи - несовершеннолетние.