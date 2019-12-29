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Биография Владимира Мау
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РИА Новости

Биография Владимира Мау

01:28 29.12.2019
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© Фото : «Газпром»Российский экономист Владимир Александрович Мау
Российский экономист Владимир Александрович Мау
© Фото : «Газпром»
Российский экономист Владимир Александрович Мау родился 29 декабря 1959 года в Москве.
В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). Получил ученую степень доктора философии во французском Университете Пьера Мендеса-Франса (Universite Pierre Mendes France) по специальности "Прикладная экономика". Доктор экономических наук. Профессор.
С 1981 по 1990 год был стажером-исследователем, аспирантом, а затем научным сотрудником Института экономики Академии наук СССР (ныне Институт экономики РАН).
С 1990 по 1991 год – заведующий лабораторией Института экономической политики Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР.
С 1991 по 1994 год – помощник первого заместителя председателя правительства РФ, с 1992 по 1993 год занимал должность советника председателя правительства РФ.
В 1994-1997 годы был заместителем директора Института экономических проблем переходного периода (ныне Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара).
С 1997 по 2002 год занимал должность руководителя Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ (РЦЭР).
C 2002 по 2010 год был ректором Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
С 2010 года по настоящее время занимает должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
С 2011 года – членом Совет директоров ОАО "Газпром" (с 17 июля 2015 года – ПАО "Газпром"). Независимый директор.
Член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Владимир Мау – автор порядка 800 статей, более 30 монографий, книг и учебных пособий. С 1991 года участвует в разработке и практической реализации курса экономических реформ в России.
Главный редактор журнала "Экономическая политика", председатель редакционных советов журналов "Образовательная политика" и "Логос", член редколлегии журналов "Вопросы экономики" и "Финансы и бизнес".
Заслуженный экономист России.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Имеет множество наград, среди которых почетная грамота правительства РФ (2007), орден Почета (2009), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2017) и т.д.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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