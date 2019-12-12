Биография Ростислава Гольдштейна

Временно исполняющий обязанности главы Еврейского автономного округа Ростислав Эрнстович Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области.
В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент").
В 1986 году начал трудовую деятельность слесарем на Сахалинской тепловой электростанции.
В 1987-1989 годах служил в вооруженных силах.
В 1989 году работал на Сахалинской ГРЭС, затем был монтажником Южно-Сахалинского ОАО "Дальэнергомонтаж".
В 1990-1992 годах работал водителем в АО "Северпрогресс" и на совместном предприятии ООО "АмКоми" в Ухте (Республика Коми).
С 2001 года по 2004 год занимал должность генерального директора торгового центра "Гольдштейн".
В 2003 году был избран депутатом Государственного совета Республики Коми.
В 2007 году повторно избирался депутатом, был вице-спикером Государственного совета Республики Коми.
С 21 декабря 2011 года – депутат Государственной Думы ФС РФ VI созыва, был заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
С 22 сентября 2015 года Ростислав Гольдштейн был наделен полномочиями депутата Совета Федерации, где является представителем от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области. Входит в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
12 декабря 2019 года президент РФ назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.
Гольдштейн награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).
Является членом Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Ростислав Гольдштейн женат, у него есть дочь.
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