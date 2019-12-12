Биография Ростислава Гольдштейна

Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи

В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент").

В 1986 году начал трудовую деятельность слесарем на Сахалинской тепловой электростанции.

В 1987-1989 годах служил в вооруженных силах.

В 1989 году работал на Сахалинской ГРЭС, затем был монтажником Южно-Сахалинского ОАО "Дальэнергомонтаж".

В 1990-1992 годах работал водителем в АО "Северпрогресс" и на совместном предприятии ООО "АмКоми" в Ухте (Республика Коми).

С 2001 года по 2004 год занимал должность генерального директора торгового центра "Гольдштейн".

В 2003 году был избран депутатом Государственного совета Республики Коми.

В 2007 году повторно избирался депутатом, был вице-спикером Государственного совета Республики Коми.

С 21 декабря 2011 года – депутат Государственной Думы ФС РФ VI созыва , был заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

С 22 сентября 2015 года Ростислав Гольдштейн был наделен полномочиями депутата Совета Федерации, где является представителем от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области. Входит в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

12 декабря 2019 года президент РФ назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Гольдштейн награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 2019 ).

Является членом Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Ростислав Гольдштейн женат, у него есть дочь.