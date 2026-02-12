https://ria.ru/20260212/pozhar-2073868458.html
На заводе в Коми вспыхнул пожар после украинской атаки
На заводе в Коми вспыхнул пожар после украинской атаки - РИА Новости, 12.02.2026
На заводе в Коми вспыхнул пожар после украинской атаки
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухта Республики Коми после атаки украинских беспилотников, пострадавших, по предварительным... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:52:00+03:00
2026-02-12T11:52:00+03:00
2026-02-12T12:02:00+03:00
республика коми
специальная военная операция на украине
ухта
ростислав гольдштейн
происшествия
республика коми
ухта
