На заводе в Коми вспыхнул пожар после украинской атаки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 12.02.2026 (обновлено: 12:02 12.02.2026)
На заводе в Коми вспыхнул пожар после украинской атаки
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухта Республики Коми после атаки украинских беспилотников, пострадавших, по предварительным... РИА Новости, 12.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухта Республики Коми после атаки украинских беспилотников, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил глава Коми Ростислав Гольдштейн.
"Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он в своем канале в мессенджере Max.
Как добавил Гольдштейн, принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.
