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Биография Сергея Левченко
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РИА Новости

Биография Сергея Левченко

17:52 12.12.2019 (обновлено: 18:00 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Левченко
Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Георгиевич Левченко родился 2 ноября 1953 года в Новосибирске.
В 1976 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева (ныне Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет), в 1993 году – Российскую академию управления при правительстве РФ.
Трудовую деятельность начал в 1976 году в Красноярском строительно-монтажном управлении треста "Сибстальконструкция", где прошел путь от мастера и прораба до начальника участка.
В 1982-1987 годах работал начальником Ангарского строительно-монтажного управления треста "Красноярскстальконструкция".
В 1987-1989 годах – председатель Юго-Западного райисполкома города Ангарска, депутат Юго-Западного района совета народных депутатов.
С 1988 года – второй секретарь, а с 1990 года – первый секретарь Ангарского горкома КПСС. С 1993 года – первый секретарь Иркутского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
С 1992 года по 1999 год – директор Ангарского управления "Стальконструкция".
В 1999-2003 годах – депутат Государственной Думы третьего созыва, член Комитета по энергетике, транспорту и связи.
В 2004-2007 годах – депутат законодательного собрания Иркутской области, председатель Комиссии по контрольной деятельности законодательного собрания Иркутской области.
В 2007-2011 годах – депутат Государственной Думы пятого созыва, член Комитета по энергетике.
В 2011-2015 годах – депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя Комитета по энергетике.
27 сентября 2015 года Сергей Левченко одержал победу на выборах губернатора Иркутской области, набрав 56,39% голосов избирателей.
2 октября 2015 года вступил в должность губернатора Иркутской области.
12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Имеет Благодарность президента РФ (2014).
В 2008 году Левченко был удостоен знака отличия "За заслуги перед Иркутской областью".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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