Биография Сергея Левченко

В 1976 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева (ныне Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет), в 1993 году – Российскую академию управления при правительстве РФ.

Трудовую деятельность начал в 1976 году в Красноярском строительно-монтажном управлении треста "Сибстальконструкция", где прошел путь от мастера и прораба до начальника участка.

В 1982-1987 годах работал начальником Ангарского строительно-монтажного управления треста "Красноярскстальконструкция".

В 1987-1989 годах – председатель Юго-Западного райисполкома города Ангарска, депутат Юго-Западного района совета народных депутатов.

С 1992 года по 1999 год – директор Ангарского управления "Стальконструкция".

В 1999-2003 годах – депутат Государственной Думы третьего созыва, член Комитета по энергетике, транспорту и связи.

В 2004-2007 годах – депутат законодательного собрания Иркутской области, председатель Комиссии по контрольной деятельности законодательного собрания Иркутской области.

В 2007-2011 годах – депутат Государственной Думы пятого созыва, член Комитета по энергетике.

В 2011-2015 годах – депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя Комитета по энергетике.

27 сентября 2015 года Сергей Левченко одержал победу на выборах губернатора Иркутской области, набрав 56,39% голосов избирателей.

Имеет Благодарность президента РФ ( 2014 ).