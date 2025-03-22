https://ria.ru/20250322/levchenko-2006624969.html

Сын экс-главы Приангарья повлиял на смену директора фонда капремонта

Сын экс-главы Приангарья повлиял на смену директора фонда капремонта - РИА Новости, 22.03.2025

Сын экс-главы Приангарья повлиял на смену директора фонда капремонта

Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на сумму около одного миллиарда рублей при заключении договора на замену... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:24:00+03:00

2025-03-22T07:24:00+03:00

2025-03-22T07:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на сумму около одного миллиарда рублей при заключении договора на замену лифтов, мог повлиять на смену главы регионального Фонда капитального ремонта, чтобы провернуть аферу, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "О том факте, что требования Фонда (капремонта – ред.), в том числе и в части содержания составленных ООО "Звезда" смет, не устроили осужденных, свидетельствует электронная переписка Рябикина Антона, в которой он указывает, что финансовые возможности ведения текущих работ ООО "Звезда" исчерпаны, для решения вопроса подписания смет со стороны ФКР МКД Иркутской области (Фонда капремонта много квартирных домов – ред.) необходимо добиться смены его руководства на (Константина - ред.) Рассолова, что и было в дальнейшем реализовано не без участия Левченко Андрея, в электронной переписке которого содержится письмо в адрес … (ФИО – ред.) с приложением информационного сообщения о проведении открытого конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и заявления на участие в конкурсе на замещение указанной должности (без подписи); а в электронной переписке … (ФИО) обнаружена анкета на его имя, направленная в адрес Левченко Андрея", - говорится в материалах суда. Константин Рассолов возглавлял Фонд капремонта Иркутской области с декабря 2018 года до февраля 2020 года. Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата заксобрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1,6 миллиона рублей по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По материалам следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. С целью раздела товарного рынка последний заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Фирма "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов – более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее. После апелляции адвоката Левченко дело было пересмотрено Иркутским областным судом. В итоге наказание было смягчено до 6 лет лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа. Десятого мая 2023 года Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко из исправительной колонии №14 города Ангарска. Отец Левченко - Сергей Левченко является членом президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.

https://ria.ru/20250322/afera-2006621115.html

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