Суд продлил арест сыну экс-губернатора Иркутской области
Суд продлил арест сыну экс-губернатора Иркутской области, обвиняемому в мошенничестве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 20 ноября срока ареста депутата заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной афере, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
"Суд отклонил жалобу адвокатов Андрея Левченко на постановление Московского городского суда о продлении срока содержания под стражей на срок свыше года, до 13 месяцев - до 20 ноября", - сказал адвокат.
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.
Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей. Следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.