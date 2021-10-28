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Суд продлил арест сыну экс-губернатора Иркутской области

Суд продлил арест сыну экс-губернатора Иркутской области - РИА Новости, 28.10.2021

Суд продлил арест сыну экс-губернатора Иркутской области

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 20 ноября срока ареста депутата заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:11

2021-10-28T12:11

2021-10-28T12:11

иркутская область

кпрф

сергей левченко

андрей левченко

криминал

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 20 ноября срока ареста депутата заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной афере, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский."Суд отклонил жалобу адвокатов Андрея Левченко на постановление Московского городского суда о продлении срока содержания под стражей на срок свыше года, до 13 месяцев - до 20 ноября", - сказал адвокат.Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей. Следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.

https://ria.ru/20210925/kprf-1751795724.html

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иркутская область, кпрф, сергей левченко, андрей левченко, криминал