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Путин ответил на просьбу Зюганова освободить сына экс-губернатора Левченко
Путин ответил на просьбу Зюганова освободить сына экс-губернатора Левченко - РИА Новости, 25.09.2021
Путин ответил на просьбу Зюганова освободить сына экс-губернатора Левченко
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на просьбу главы КПРФ Геннадия Зюганова освободить сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко, обещав... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:14
2021-09-25T18:14
политика
иркутская область
владимир путин
госдума рф
кпрф
сергей левченко
андрей левченко
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на просьбу главы КПРФ Геннадия Зюганова освободить сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко, обещав еще раз посмотреть на это дело, но напомнил, что не может давать прямые указания правоохранительным органам."Вы знаете, что я прямых указаний никаких правоохранительным органам по таким вопросам не даю, но тем не менее, как по должности гарант соблюдения прав человека и конституции, я посмотрю на это еще раз", - сказал глава государства на встрече с руководством партий, прошедших в ГД.Мосгорсуд до 20 ноября оставил в СИЗО депутата заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной афере.Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей. Следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.
https://ria.ru/20210730/zhaloba-1743597012.html
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политика, иркутская область, владимир путин, госдума рф, кпрф, сергей левченко, андрей левченко, россия
18:14 25.09.2021
 
Путин ответил на просьбу Зюганова освободить сына экс-губернатора Левченко

Путин ответил на просьбу лидера КПРФ Зюганова освободить сына президиума ЦК КПРФ Левченко

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на просьбу главы КПРФ Геннадия Зюганова освободить сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко, обещав еще раз посмотреть на это дело, но напомнил, что не может давать прямые указания правоохранительным органам.
"Вы знаете, что я прямых указаний никаких правоохранительным органам по таким вопросам не даю, но тем не менее, как по должности гарант соблюдения прав человека и конституции, я посмотрю на это еще раз", - сказал глава государства на встрече с руководством партий, прошедших в ГД.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 12:21
Сын иркутского экс-губернатора Левченко пожаловался на Россию в ЕСПЧ
Мосгорсуд до 20 ноября оставил в СИЗО депутата заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной афере.
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.
Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей. Следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 17:43Выборы в Государственную думу
Зюганов предложил вернуть прежний пенсионный возраст
 
ПолитикаИркутская областьВладимир ПутинГосдума РФКПРФСергей ЛевченкоАндрей ЛевченкоРоссия
 
 
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