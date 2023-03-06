https://ria.ru/20230306/levchenko-1856119153.html
Суд смягчил наказание сыну бывшего главы Иркутской области
Суд смягчил наказание сыну бывшего главы Иркутской области - РИА Новости, 06.03.2023
Суд смягчил наказание сыну бывшего главы Иркутской области
Суд в Иркутске после пересмотра уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал депутат парламента Приангарья Андрей Левченко - сын экс-губернатора... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:30
2023-03-06T13:30
2023-03-06T13:56
происшествия
иркутская область
андрей левченко
сергей левченко
иркутск
иркутский областной суд
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577946842_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_b9b6b293ae04f461a082606b83bf0dab.jpg
ИРКУТСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске после пересмотра уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал депутат парламента Приангарья Андрей Левченко - сын экс-губернатора Приангарья, депутата Госдумы РФ Сергея Левченко, смягчил наказание, снизив срок заключения в колонии общего режима с 9 до 6 лет, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата законодательного собрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Хамуляк и его заместитель Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Фирма Хамуляка "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов - более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и.т.д.Андрей Левченко виновным себя не признал. Он и его защитник с приговором суда не согласились. Адвокат в августе 2022 года подал жалобу. Иркутский областной суд в апелляционном порядке пересмотрел уголовное дело."В соответствии с определением Иркутского областного суда А. Левченко смягчено наказание до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев", - говорится в сообщении.Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ и возглавил фракцию. Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области. В настоящее время депутат Госдумы от КПРФ.
https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html
https://ria.ru/20230210/furgal-1851099118.html
иркутская область
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577946842_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_b156eedd5f1488d292651caecdb76e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, андрей левченко, сергей левченко, иркутск, иркутский областной суд, кпрф
Происшествия, Иркутская область, Андрей Левченко, Сергей Левченко, Иркутск, Иркутский областной суд, КПРФ
Суд смягчил наказание сыну бывшего главы Иркутской области
Суд снизил тюремный срок сыну экс-главы Иркутской области Левченко с девяти до шести лет
ИРКУТСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске после пересмотра уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал депутат парламента Приангарья Андрей Левченко - сын экс-губернатора Приангарья, депутата Госдумы РФ Сергея Левченко, смягчил наказание, снизив срок заключения в колонии общего режима с 9 до 6 лет, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата законодательного собрания Приангарья, лидера фракции КПРФ
Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Хамуляк и его заместитель Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил в Москве
с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Фирма Хамуляка "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов - более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и.т.д.
Зюганов попросил Путина вернуться к теме амнистии "некоторых товарищей"
Андрей Левченко виновным себя не признал. Он и его защитник с приговором суда не согласились. Адвокат в августе 2022 года подал жалобу. Иркутский областной суд в апелляционном порядке пересмотрел уголовное дело.
"В соответствии с определением Иркутского областного суда А. Левченко смягчено наказание до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев", - говорится в сообщении.
Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ и возглавил фракцию. Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области. В настоящее время депутат Госдумы от КПРФ.
Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии