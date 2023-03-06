https://ria.ru/20230306/levchenko-1856119153.html

Суд смягчил наказание сыну бывшего главы Иркутской области

Суд смягчил наказание сыну бывшего главы Иркутской области - РИА Новости, 06.03.2023

Суд смягчил наказание сыну бывшего главы Иркутской области

Суд в Иркутске после пересмотра уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал депутат парламента Приангарья Андрей Левченко - сын экс-губернатора... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:30

2023-03-06T13:30

2023-03-06T13:56

происшествия

иркутская область

андрей левченко

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ИРКУТСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске после пересмотра уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал депутат парламента Приангарья Андрей Левченко - сын экс-губернатора Приангарья, депутата Госдумы РФ Сергея Левченко, смягчил наказание, снизив срок заключения в колонии общего режима с 9 до 6 лет, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата законодательного собрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Хамуляк и его заместитель Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Фирма Хамуляка "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов - более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и.т.д.Андрей Левченко виновным себя не признал. Он и его защитник с приговором суда не согласились. Адвокат в августе 2022 года подал жалобу. Иркутский областной суд в апелляционном порядке пересмотрел уголовное дело."В соответствии с определением Иркутского областного суда А. Левченко смягчено наказание до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев", - говорится в сообщении.Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ и возглавил фракцию. Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области. В настоящее время депутат Госдумы от КПРФ.

https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html

https://ria.ru/20230210/furgal-1851099118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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