Явка на выборах губернатора Иркутской области достигла 21 процента
17:22 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Иркутской области достигла 21 процента
Явка после второго дня голосования на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 13.09.2025
ИРКУТСК, 13 сен - РИА Новости. Явка после второго дня голосования на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%, сообщает областной избирком. В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходят выборы губернатора региона. В регионе работают почти 1,9 тысячи участковых избирательных комиссий. В списки избирателей включены 1,82 миллиона человек. Жители Иркутской области, находящиеся в эти даты в Москве, могут проголосовать на 14 экстерриториальных участках. Региональный избирком зарегистрировал на выборах главы Иркутской области четырех кандидатов - Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ. Кроме выборов губернатора в Приангарье проходят 72 муниципальных кампании. В регионе выбирают 15 мэров районов, городских и муниципальных округов, 31 главу муниципалитета. Проходят 26 кампаний по выборам депутатов дум поселений, районов, городских и муниципальных округов. В первый день голосования 12 сентября на выборах губернатора Иркутской области проголосовали 241 560 избирателей (13,2%). "На 20 часов (15.00 мск) 13 сентября явка на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%, проголосовали 400 929 избирателей. В Иркутске проголосовали 19,85% избирателей, в Ангарском городском округе – 21,64%, в Братске – 17%", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальная явка в Балаганском муниципальном округе (48%). На второй день голосования на выборах губернатора в 2020 году явка была 15,9%. За выборами в регионе наблюдают 3,4 тысячи человек – это представители Общественной палаты региона, Общественной палаты России, партий и кандидатов. Все три дня избирательные участки в Приангарье работают с 08.00 до 20.00. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
ИРКУТСК, 13 сен - РИА Новости. Явка после второго дня голосования на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%, сообщает областной избирком.
В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходят выборы губернатора региона. В регионе работают почти 1,9 тысячи участковых избирательных комиссий. В списки избирателей включены 1,82 миллиона человек. Жители Иркутской области, находящиеся в эти даты в Москве, могут проголосовать на 14 экстерриториальных участках.
Региональный избирком зарегистрировал на выборах главы Иркутской области четырех кандидатов - Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ.
Кроме выборов губернатора в Приангарье проходят 72 муниципальных кампании. В регионе выбирают 15 мэров районов, городских и муниципальных округов, 31 главу муниципалитета. Проходят 26 кампаний по выборам депутатов дум поселений, районов, городских и муниципальных округов.
В первый день голосования 12 сентября на выборах губернатора Иркутской области проголосовали 241 560 избирателей (13,2%).
"На 20 часов (15.00 мск) 13 сентября явка на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%, проголосовали 400 929 избирателей. В Иркутске проголосовали 19,85% избирателей, в Ангарском городском округе – 21,64%, в Братске – 17%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная явка в Балаганском муниципальном округе (48%).
На второй день голосования на выборах губернатора в 2020 году явка была 15,9%.
За выборами в регионе наблюдают 3,4 тысячи человек – это представители Общественной палаты региона, Общественной палаты России, партий и кандидатов. Все три дня избирательные участки в Приангарье работают с 08.00 до 20.00.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
