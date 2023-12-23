https://ria.ru/20231223/kandidat-1917659390.html

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России - РИА Новости, 23.12.2023

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России

Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ, сообщил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:11

2023-12-23T15:11

2023-12-23T15:20

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек - РИА Новости. Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ, сообщил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов.В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ.Выборы президента РФ назначены на март 2024 года."XVIII Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России - Николая Михайловича Харитонова!", - написал Парфенов в своем Telegram-канале."Тов. Харитонов пойдет на выборы в составе большой команды коммунистов и управленцев, способной распространить на всю страну успешный опыт Павла Грудинина, Сергея Левченко, Андрея Клычкова, Ивана Казанкова и многих других", - добавил депутат.По словам парламентария, состав будущего правительства народного доверия и национальных интересов будет отражать "интересы самых широких слоев трудящегося народа".От КПРФ четыре раза баллотировался на пост президента РФ ее лидер Геннадий Зюганов - в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html

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выборы президента рф, россия, политика, павел грудинин, геннадий зюганов, кпрф, николай харитонов