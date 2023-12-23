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Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России - РИА Новости, 23.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:11 23.12.2023 (обновлено: 15:20 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kandidat-1917659390.html
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России - РИА Новости, 23.12.2023
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России
Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ, сообщил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:11
2023-12-23T15:20
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
россия
политика
павел грудинин
геннадий зюганов
кпрф
николай харитонов
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек - РИА Новости. Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ, сообщил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов.В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ.Выборы президента РФ назначены на март 2024 года."XVIII Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России - Николая Михайловича Харитонова!", - написал Парфенов в своем Telegram-канале."Тов. Харитонов пойдет на выборы в составе большой команды коммунистов и управленцев, способной распространить на всю страну успешный опыт Павла Грудинина, Сергея Левченко, Андрея Клычкова, Ивана Казанкова и многих других", - добавил депутат.По словам парламентария, состав будущего правительства народного доверия и национальных интересов будет отражать "интересы самых широких слоев трудящегося народа".От КПРФ четыре раза баллотировался на пост президента РФ ее лидер Геннадий Зюганов - в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
https://ria.ru/20231222/vybory-1917495622.html
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выборы президента рф, россия, политика, павел грудинин, геннадий зюганов, кпрф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Политика, Павел Грудинин, Геннадий Зюганов, КПРФ, Николай Харитонов
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России

Парфенов: съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии
Читать ria.ru в
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек - РИА Новости. Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ, сообщил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов.
В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря, 08:00
Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.
"XVIII Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России - Николая Михайловича Харитонова!", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.
"Тов. Харитонов пойдет на выборы в составе большой команды коммунистов и управленцев, способной распространить на всю страну успешный опыт Павла Грудинина, Сергея Левченко, Андрея Клычкова, Ивана Казанкова и многих других", - добавил депутат.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы
22 декабря, 13:05
По словам парламентария, состав будущего правительства народного доверия и национальных интересов будет отражать "интересы самых широких слоев трудящегося народа".
От КПРФ четыре раза баллотировался на пост президента РФ ее лидер Геннадий Зюганов - в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.
Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах
22 декабря, 15:00
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФРоссияПолитикаПавел ГрудининГеннадий ЗюгановКПРФНиколай Харитонов
 
 
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