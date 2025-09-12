В Иркутской области открылись участки для голосования
В Иркутской области открылись участки для голосования на выборах губернатора
Избирательный бюллетень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в 08.00 (03.00 мск) в Иркутской области, где проходят выборы губернатора региона.
В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходят выборы губернатора региона. По данным избирательной комиссии Иркутской области, в 08.00 (03.00 мск) пятницы в регионе начали работу более 1,9 тысячи участковых избирательных комиссий. В списки избирателей включены 1,82 миллиона человек. Жители Иркутской области, находящиеся в эти даты в Москве, могут проголосовать на 14 экстерриториальных участках. На 815 избирательных участках установлено видеонаблюдение, на остальных – видеорегистраторы. В Иркутске, Ангарске, поселке Маркова будут применяться на выборах 182 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Голосование в удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области проводилось с 29 августа по 9 сентября.
Региональный избирком зарегистрировал на выборах главы Иркутской области четырех кандидатов - Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларису Егорову от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ.
Кроме выборов губернатора, в Приангарье проходят 72 муниципальные избирательные кампании. В регионе выбирают 15 мэров районов, городских и муниципальных округов, 31 главу муниципалитета. Проходят 26 кампаний по выборам депутатов дум поселений, районов, городских и муниципальных округов.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, а в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Зампред ЦИК сообщил о готовности регионов к выборам в ЕДГ-2025
9 сентября, 11:22