https://ria.ru/20231215/vybory-1915956475.html

КПРФ рекомендовала кандидатов на выборы президента России

КПРФ рекомендовала кандидатов на выборы президента России - РИА Новости, 15.12.2023

КПРФ рекомендовала кандидатов на выборы президента России

Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента РФ кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко, сообщил в РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:52

2023-12-15T09:52

2023-12-15T09:54

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сергей левченко

кпрф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента РФ кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко, сообщил в своем Telegram-канале первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. "Бюро МГК КПРФ обсудило данный вопрос повестки дня и по итогам рейтингового голосования было решено остановиться на двух кандидатурах: председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Зюганов Геннадий Андреевич; первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ, депутат Государственной Думы фракции КПРФ Левченко Сергей Георгиевич", - рассказал Зубрилин. Он отметил, что после обсуждения данных кандидатур состоялось голосование: Зюганов и Левченко были "рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента Российской Федерации". Следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, запланированного на 23 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231213/zyuganov-1915443800.html

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политика, россия, геннадий зюганов, сергей левченко, кпрф