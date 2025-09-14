Рейтинг@Mail.ru
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области
18:28 14.09.2025 (обновлено: 18:37 14.09.2025)
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области
2025-09-14T18:28:00+03:00
2025-09-14T18:37:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
иркутская область
игорь кобзев
сергей левченко
цик рф
кпрф
лдпр
иркутская область
россия
единый день голосования — 2025, политика, иркутская область, игорь кобзев, сергей левченко, цик рф, кпрф, лдпр, россия
Единый день голосования — 2025, Политика, Иркутская область, Игорь Кобзев, Сергей Левченко, ЦИК РФ, КПРФ, ЛДПР, Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгорь Кобзев
Игорь Кобзев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующих губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 60,23% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,18% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) – 22,76% голосов, третьей идет Лариса Егорова ("Справедливая Россия - За правду") - 8,48%, четвертым - Виктор Галицков (ЛДПР) - 6,02%.
