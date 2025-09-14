https://ria.ru/20250914/kobzev-2041884220.html
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области - РИА Новости, 14.09.2025
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области
Действующих губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 60,23% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,18%... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующих губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 60,23% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,18% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) – 22,76% голосов, третьей идет Лариса Егорова ("Справедливая Россия - За правду") - 8,48%, четвертым - Виктор Галицков (ЛДПР) - 6,02%.
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области с 60,23% голосов