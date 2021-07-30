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Сын иркутского экс-губернатора Левченко пожаловался на Россию в ЕСПЧ

Сын иркутского экс-губернатора Левченко пожаловался на Россию в ЕСПЧ - РИА Новости, 30.07.2021

Сын иркутского экс-губернатора Левченко пожаловался на Россию в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал производство по жалобе на российское государство депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:21

2021-07-30T12:21

2021-07-30T12:30

происшествия

иркутская область

европейский суд по правам человека (еспч)

госдума рф

кпрф

сергей левченко

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал производство по жалобе на российское государство депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора, обвиняемого в многомиллионной афере, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский."Мы жалуемся на бесчеловечное обращение, в частности на нахождение Андрея в суде за металлическими решетками; на неправомерный арест, поскольку на момент ареста Левченко дело тянулось уже 1 год 7 месяцев и никаких новых обстоятельств к его аресту не появилось", - перечислил защитник.Кроме того, защита пожаловалась на неправомерное продление срока содержания под стражей, "так как Левченко не скрывался, не препятствовал производству по делу, не оказывал давление на участников процесса, характеризуется исключительно положительно".Около 200 депутатов разных уровней выразили готовность выступить личными поручителями Левченко, однако суд оставил его в СИЗО, напомнил защитник.Таким образом, защита считает, что право Левченко на справедливое судебное разбирательство оказалось нарушено сразу в нескольких аспектах.Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей.В настоящее время следствие по делу завершено, и обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.

https://ria.ru/20201026/sizo-1581607271.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, кпрф, сергей левченко