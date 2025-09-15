Рейтинг@Mail.ru
Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 15.09.2025
08:08 15.09.2025 (обновлено: 09:59 15.09.2025)
Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области
Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. За кандидата от партии "Единая Россия" на выборах губернатора Иркутской области проголосовали 60,79% избирателей, сообщил глава Иркутской областной избирательной комиссии Илья Дмитриев.В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходили выборы губернатора региона. Жители Приангарья выбирали главу области из четырех кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия - За правду", Сергея Левченко от КПРФ.В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий. В списки избирателей были включены 1,82 миллиона человек. Для жителей Приангарья, находящихся в дни голосования в Москве, были открыты 14 экстерриториальных участка. Избирательный участок также в Донецкой народной республике, где голосовали участники СВО. "По предварительным итогам, после обработки 100% бюллетеней за Игоря Кобзева проголосовали - 60,79% (3670640, за Сергея Левченко - 22,65% (136760), за Ларису Егорову - 8,08% (48774), за Виктора Галицкова - 5,82% (35121)", - сказал Дмитриев.По словам Ильи Дмитриева, официальные итоги выборов избирком объявит в среду. На момент закрытия в 20.00 (15.00 мск) 14 сентября явка на выборах составила 33,08%, проголосовали 604 073 избирателей. В Иркутске проголосовали 29,26% избирателей. Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе - более 64,7%.Кроме выборов губернатора в Приангарье проходили 72 муниципальных кампании. В регионе выбирали 15 мэров. В Ангарске на выборах мэра победил Сергей Петров (ЕР), в Черемхово - Вадим Семенов (ЕР), в Иркутском муниципальном округе - Леонид Фролов (ЕР). В остальных муниципалитетах, где выбирали мэров, также победили кандидаты от партии "Единая Россия".Жалоб на проведение выборов, по словам Дмитриева, не зафиксировано. Были обращения, которые, в основном, связаны с работой избирательных участков - уточнением адресов, графиком работы, возможностью проголосовать через "мобильный избиратель".Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. За кандидата от партии "Единая Россия" на выборах губернатора Иркутской области проголосовали 60,79% избирателей, сообщил глава Иркутской областной избирательной комиссии Илья Дмитриев.
В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходили выборы губернатора региона. Жители Приангарья выбирали главу области из четырех кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия - За правду", Сергея Левченко от КПРФ.
В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий. В списки избирателей были включены 1,82 миллиона человек. Для жителей Приангарья, находящихся в дни голосования в Москве, были открыты 14 экстерриториальных участка. Избирательный участок также в Донецкой народной республике, где голосовали участники СВО. "По предварительным итогам, после обработки 100% бюллетеней за Игоря Кобзева проголосовали - 60,79% (3670640, за Сергея Левченко - 22,65% (136760), за Ларису Егорову - 8,08% (48774), за Виктора Галицкова - 5,82% (35121)", - сказал Дмитриев.
По словам Ильи Дмитриева, официальные итоги выборов избирком объявит в среду. На момент закрытия в 20.00 (15.00 мск) 14 сентября явка на выборах составила 33,08%, проголосовали 604 073 избирателей. В Иркутске проголосовали 29,26% избирателей. Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе - более 64,7%.
Кроме выборов губернатора в Приангарье проходили 72 муниципальных кампании. В регионе выбирали 15 мэров. В Ангарске на выборах мэра победил Сергей Петров (ЕР), в Черемхово - Вадим Семенов (ЕР), в Иркутском муниципальном округе - Леонид Фролов (ЕР). В остальных муниципалитетах, где выбирали мэров, также победили кандидаты от партии "Единая Россия".
Жалоб на проведение выборов, по словам Дмитриева, не зафиксировано. Были обращения, которые, в основном, связаны с работой избирательных участков - уточнением адресов, графиком работы, возможностью проголосовать через "мобильный избиратель".
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
