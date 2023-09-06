https://ria.ru/20230906/proisshestvie-1894321351.html

"Скормим его нашим друзьям". Что учинил сибирский депутат

"Скормим его нашим друзьям". Что учинил сибирский депутат - РИА Новости, 06.09.2023

"Скормим его нашим друзьям". Что учинил сибирский депутат

Зоозащитники возмущены попавшим в СМИ видео, на котором, предположительно, депутат Братской гордумы Роман Кляйн скармливает волкам живых поросят. При этом он... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:00

2023-09-06T08:00

2023-09-06T11:40

братск

сергей левченко

валерий рашкин

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Зоозащитники возмущены попавшим в СМИ видео, на котором, предположительно, депутат Братской гордумы Роман Кляйн скармливает волкам живых поросят. При этом он отборно матерится. О громком скандале — в материале РИА Новости.Клетка с хищниками"Идет подготовка, это корм нашим друзьям — волкам. Смотрите, какой холеный Наф-Наф", — несколько человек, чьи лица, кроме одного, заретушированы, держат за ноги хрюкающего поросенка.Спустя несколько секунд животное бросают в клетку к хищникам. Раздается истошный визг, вскоре жертва замолкает. Кормежка сопровождается одобрительными комментариями с использованием нецензурной лексики.Матерится и называет волков друзьями, предположительно, 61-летний депутат VII созыва гордумы Братска от "Единой России" Роман Кляйн.Кроме политики, он занимается бизнесом: руководит АО "Верхнеленская лесная продукция". Его считают самым богатым депутатом города. Как следует из его декларации о доходах за 2021-й, народный избранник владеет недвижимостью за рубежом, в том числе в Германии."Состава нет"На скандальную видеозапись тут же отреагировали зоозащитники. Но в правоохранительные органы не обращались."С морально-этической точки зрения это, конечно, порочащий человека поступок, — объясняет волонтер Ксения И. — Однако по своему огромному опыту могу сказать, что состава преступления по статье о живодерстве здесь нет. Дело в том, что для судей и прокурора поросята — репродуктивные животные, которыми кормят хищников. Ведь в зоопарках их кидают в клетки живыми. Яркий тому пример — история с козлом Тимуром".РИА Новости отправило запрос в областную прокуратуру. На момент публикации материала ответ не поступил.По словам Ксении, как правило, к уголовной ответственности привлекают, если человек сам опубликовал ролик либо признался, что ему нравится наблюдать за страданиями животных.Подложили свиньюСам Кляйн назвал ролик постановкой. "Кадры, на которых якобы я, сделаны не менее десяти лет назад, — уверяет он. — Это умелый видеомонтаж, мы видим то, чего никогда не было".Появление записи он объясняет происками недругов, которых нажил за годы предпринимательской и политической деятельности."Сейчас идет сложный процесс раздела бизнеса с одним из моих бывших партнеров, — уточняет депутат. — Его лицо старательно заретушировали на этой записи. Есть все основания полагать, что ноги растут именно оттуда: стараются добиться выигрышной позиции в имущественном споре".Царская охотаРоман Кляйн — не первый иркутский политик, попавший в живодерский скандал. Пять лет назад в интернете распространилось видео, где на тот момент действующий губернатор области коммунист Сергей Левченко во время зимней охоты убивает спящего в берлоге медведя.Ролик, как выяснилось, записали в 2018-м в Тулунском районе. Сам Левченко заявил, что действовал в рамках закона. Прокуратура все же провела проверку, и СК возбудил уголовное дело по статье о незаконной охоте. Однако никакого наказания не последовало, а спустя год губернатор ушел в отставку.В отличие от Левченко, другой коммунист, депутат Госдумы Валерий Рашкин, получил трехлетний срок по той же статье. Пусть и условный. Осенью 2021-го он без лицензии застрелил на охоте лося. Затем "принял меры к сокрытию преступления, разделав тушу с помощью ножа и топора", но на выезде из леса попался охотоведам.Несмотря на многочисленные доказательства, Рашкин настаивал на невиновности — якобы убил животное по ошибке. Это не помогло: его лишили депутатского мандата.

https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html

https://ria.ru/20230209/kriminal-1850556320.html

братск

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

братск, сергей левченко, валерий рашкин, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф