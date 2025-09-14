https://ria.ru/20250914/kobzev-2041849394.html
Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) – 6,3% голосов, третьим идет Виктор Галицков (ЛДПР) - 5,64%, четвертой – Лариса Егорова ("Справедливая Россия - За правду") - 5,06%.
единый день голосования — 2025, политика, иркутская область, игорь кобзев, сергей левченко, цик рф, кпрф, лдпр, россия
