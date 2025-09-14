Рейтинг@Mail.ru
Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 14.09.2025 (обновлено: 15:36 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/kobzev-2041849394.html
Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области
Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 14.09.2025
Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:33:00+03:00
2025-09-14T15:36:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
иркутская область
игорь кобзев
сергей левченко
цик рф
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970602882_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_82e8b4e4fd97e5ff5d5c8aeb707031f7.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) – 6,3% голосов, третьим идет Виктор Галицков (ЛДПР) - 5,64%, четвертой – Лариса Егорова ("Справедливая Россия - За правду") - 5,06%.
https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041848875.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970602882_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_80488b24d3e159140d0a2a297232b7b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2025, политика, иркутская область, игорь кобзев, сергей левченко, цик рф, кпрф, лдпр, россия
Единый день голосования — 2025, Политика, Иркутская область, Игорь Кобзев, Сергей Левченко, ЦИК РФ, КПРФ, ЛДПР, Россия
Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области с 82,7% голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИгорь Кобзев
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Игорь Кобзев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) – 6,3% голосов, третьим идет Виктор Галицков (ЛДПР) - 5,64%, четвертой – Лариса Егорова ("Справедливая Россия - За правду") - 5,06%.
Мария Костюк - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
Вчера, 15:29
 
Единый день голосования — 2025ПолитикаИркутская областьИгорь КобзевСергей ЛевченкоЦИК РФКПРФЛДПРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала