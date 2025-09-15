https://ria.ru/20250915/vybory-2041939681.html

Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области с 60,82 процента голосов

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 60,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 60,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) с 22,66% голосов, третье - Лариса Егорова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,06%, на четвертой позиции - Виктор Галицков (ЛДПР) с 5,81% голосов.

