https://ria.ru/20250915/vybory-2041939681.html
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области с 60,82 процента голосов
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области с 60,82 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области с 60,82 процента голосов
Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 60,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T03:08:00+03:00
2025-09-15T03:08:00+03:00
2025-09-15T04:28:00+03:00
политика
иркутская область
россия
сергей левченко
игорь кобзев
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_6c634920d36a0b908a4f0380cfcf1fe7.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 60,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) с 22,66% голосов, третье - Лариса Егорова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,06%, на четвертой позиции - Виктор Галицков (ЛДПР) с 5,81% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55fabe0b53e3a80a2246cd828506773f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иркутская область, россия, сергей левченко, игорь кобзев, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Иркутская область, Россия, Сергей Левченко, Игорь Кобзев, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области с 60,82 процента голосов
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области с 60,82% голосов