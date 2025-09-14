Появились предварительные результаты губернаторских выборов в трех регионах

Рейтинг@Mail.ru
15:37 14.09.2025 (обновлено: 17:00 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041836912.html
ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в трех регионах. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:37:00+03:00
2025-09-14T17:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804501_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c50099e44baac518e5507211f474ec8.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в трех регионах. Камчатский крайПосле обработки 0,9% протоколов губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) набирает 77,54% голосов. За ним идет Роман Литвинов (КПРФ) — 8,58%, третье место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) — 6,25%, а за ней — Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") — 2,75%.Явка на 18:00 (по местному времени) 14 сентября составила 44,79%.Еврейская автономная область В ЕАО обработали 50,3% протоколов. По последним данным: Иркутская областьГубернатор Игорь Кобзев (ЕР) лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов. За ним идет Сергей Левченко (КПРФ) — 6,3%, на третьем месте — Виктор Галицков (ЛДПР) — 5,64%, четвертая — Лариса Егорова ("Справедливая Россия — За правду") — 5,06%.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041834253.html
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804501_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca57e9f164a4de8246b40ea39af8c33d.jpg
Единый день голосования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в трех регионах.

Камчатский край

После обработки 0,9% протоколов губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) набирает 77,54% голосов. За ним идет Роман Литвинов (КПРФ) — 8,58%, третье место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) — 6,25%, а за ней — Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") — 2,75%.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
13 сентября, 17:46
Явка на 18:00 (по местному времени) 14 сентября составила 44,79%.

Еврейская автономная область

В ЕАО обработали 50,3% протоколов. По последним данным:
  • Врио главы региона Мария Костюк (ЕР) набирает 80,91% голосов;
  • Василий Гладких (ЛДПР) — 8,03%;
  • Александр Щербина (КПРФ) — 5,69%;
  • Александр Крупский ("Коммунисты России") — с 3,35%.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Москалькова рассказала об обращениях граждан в ходе единого дня голосования
Вчера, 14:26

Иркутская область

Губернатор Игорь Кобзев (ЕР) лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов. За ним идет Сергей Левченко (КПРФ) — 6,3%, на третьем месте — Виктор Галицков (ЛДПР) — 5,64%, четвертая — Лариса Егорова ("Справедливая Россия — За правду") — 5,06%.

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
 
