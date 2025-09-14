https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041836912.html

Появились предварительные результаты губернаторских выборов в трех регионах

Появились предварительные результаты губернаторских выборов в трех регионах - РИА Новости, 14.09.2025

Появились предварительные результаты губернаторских выборов в трех регионах

ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в трех регионах. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T15:37:00+03:00

2025-09-14T15:37:00+03:00

2025-09-14T17:00:00+03:00

камчатка

камчатский край

еврейская автономная область

владимир солодов

лдпр

коммунисты россии

кпрф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804501_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c50099e44baac518e5507211f474ec8.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в трех регионах. Камчатский крайПосле обработки 0,9% протоколов губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) набирает 77,54% голосов. За ним идет Роман Литвинов (КПРФ) — 8,58%, третье место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) — 6,25%, а за ней — Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") — 2,75%.Явка на 18:00 (по местному времени) 14 сентября составила 44,79%.Еврейская автономная область В ЕАО обработали 50,3% протоколов. По последним данным: Иркутская областьГубернатор Игорь Кобзев (ЕР) лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов. За ним идет Сергей Левченко (КПРФ) — 6,3%, на третьем месте — Виктор Галицков (ЛДПР) — 5,64%, четвертая — Лариса Егорова ("Справедливая Россия — За правду") — 5,06%.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041834253.html

https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

камчатка

камчатский край

еврейская автономная область

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, камчатский край, еврейская автономная область, владимир солодов, лдпр, коммунисты россии, кпрф, единый день голосования — 2025, игорь кобзев, сергей левченко, иркутская область