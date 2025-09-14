Появились предварительные результаты губернаторских выборов в трех регионах

https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041836912.html
ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в трех регионах.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в трех регионах. Камчатский крайПосле обработки 0,9% протоколов губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) набирает 77,54% голосов. За ним идет Роман Литвинов (КПРФ) — 8,58%, третье место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) — 6,25%, а за ней — Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") — 2,75%.Явка на 18:00 (по местному времени) 14 сентября составила 44,79%.Еврейская автономная область В ЕАО обработали 50,3% протоколов. По последним данным: Иркутская областьГубернатор Игорь Кобзев (ЕР) лидирует на выборах главы региона с 82,7% голосов. За ним идет Сергей Левченко (КПРФ) — 6,3%, на третьем месте — Виктор Галицков (ЛДПР) — 5,64%, четвертая — Лариса Егорова ("Справедливая Россия — За правду") — 5,06%.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
