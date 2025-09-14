https://ria.ru/20250914/rossiya-2041847764.html

В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора

В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 14.09.2025

В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора

В Иркутской области, где 12, 13 и 14 сентября проходило голосование на выборах главы региона, избирательные участки закрылись в 20.00 (15.00 мск), начался... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T15:17:00+03:00

2025-09-14T15:17:00+03:00

2025-09-14T15:17:00+03:00

политика

россия

иркутская область

москва

игорь кобзев

сергей левченко

единая россия

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814590_0:156:3146:1926_1920x0_80_0_0_9d8147709fbe5af7bc6f47d2924097dd.jpg

ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. В Иркутской области, где 12, 13 и 14 сентября проходило голосование на выборах главы региона, избирательные участки закрылись в 20.00 (15.00 мск), начался подсчет голосов. В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходили выборы губернатора региона. Жители региона выбирали главу области из четырех кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ. В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий. Все они закрылись в 20.00 (15.00 мск). В списки избирателей были включены 1,82 миллиона человек. Для жителей Приангарья, находящихся в дни голосования в Москве, были открыты 14 экстерриториальных участка. Кроме выборов губернатора в Приангарье проходили 72 муниципальных кампании. По данным областного избиркома на 18.00 (13.00 мск) 14 сентября, явка на выборах составила 31,46%, проголосовали 574 492 избирателей. В Иркутске проголосовали почти 28% избирателей. Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе - более 63%. Для сравнения: на третий день голосования на выборах губернатора Иркутской области в 2020 году явка на 18.00 (15.00 мск) составляла 30,33%. За выборами в регионе наблюдали 3,4 тысячи человек – это представители Общественной палаты региона, Общественной палаты России, партий и кандидатов. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041833237.html

россия

иркутская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, иркутская область, москва, игорь кобзев, сергей левченко, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025