В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора

Участки для голосования на выборах губернатора Иркутской области закрылись
Информационный центр ЦИК России . Архивное фото
ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. В Иркутской области, где 12, 13 и 14 сентября проходило голосование на выборах главы региона, избирательные участки закрылись в 20.00 (15.00 мск), начался подсчет голосов.
В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходили выборы губернатора региона. Жители региона выбирали главу области из четырех кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ.
В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий. Все они закрылись в 20.00 (15.00 мск). В списки избирателей были включены 1,82 миллиона человек. Для жителей Приангарья, находящихся в дни голосования в Москве, были открыты 14 экстерриториальных участка.
Кроме выборов губернатора в Приангарье проходили 72 муниципальных кампании.
По данным областного избиркома на 18.00 (13.00 мск) 14 сентября, явка на выборах составила 31,46%, проголосовали 574 492 избирателей. В Иркутске проголосовали почти 28% избирателей. Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе - более 63%.
Для сравнения: на третий день голосования на выборах губернатора Иркутской области в 2020 году явка на 18.00 (15.00 мск) составляла 30,33%.
За выборами в регионе наблюдали 3,4 тысячи человек – это представители Общественной палаты региона, Общественной палаты России, партий и кандидатов.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.