Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041847764.html
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 14.09.2025
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора
В Иркутской области, где 12, 13 и 14 сентября проходило голосование на выборах главы региона, избирательные участки закрылись в 20.00 (15.00 мск), начался... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:17:00+03:00
2025-09-14T15:17:00+03:00
политика
россия
иркутская область
москва
игорь кобзев
сергей левченко
единая россия
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814590_0:156:3146:1926_1920x0_80_0_0_9d8147709fbe5af7bc6f47d2924097dd.jpg
ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. В Иркутской области, где 12, 13 и 14 сентября проходило голосование на выборах главы региона, избирательные участки закрылись в 20.00 (15.00 мск), начался подсчет голосов. В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходили выборы губернатора региона. Жители региона выбирали главу области из четырех кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ. В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий. Все они закрылись в 20.00 (15.00 мск). В списки избирателей были включены 1,82 миллиона человек. Для жителей Приангарья, находящихся в дни голосования в Москве, были открыты 14 экстерриториальных участка. Кроме выборов губернатора в Приангарье проходили 72 муниципальных кампании. По данным областного избиркома на 18.00 (13.00 мск) 14 сентября, явка на выборах составила 31,46%, проголосовали 574 492 избирателей. В Иркутске проголосовали почти 28% избирателей. Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе - более 63%. Для сравнения: на третий день голосования на выборах губернатора Иркутской области в 2020 году явка на 18.00 (15.00 мск) составляла 30,33%. За выборами в регионе наблюдали 3,4 тысячи человек – это представители Общественной палаты региона, Общественной палаты России, партий и кандидатов. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041833237.html
россия
иркутская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a6021a955cbf2d9dad703221dab5288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, иркутская область, москва, игорь кобзев, сергей левченко, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Иркутская область, Москва, Игорь Кобзев, Сергей Левченко, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора

Участки для голосования на выборах губернатора Иркутской области закрылись

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК России
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Информационный центр ЦИК России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. В Иркутской области, где 12, 13 и 14 сентября проходило голосование на выборах главы региона, избирательные участки закрылись в 20.00 (15.00 мск), начался подсчет голосов.
В Приангарье 12, 13 и 14 сентября проходили выборы губернатора региона. Жители региона выбирали главу области из четырех кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергея Левченко от КПРФ.
В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий. Все они закрылись в 20.00 (15.00 мск). В списки избирателей были включены 1,82 миллиона человек. Для жителей Приангарья, находящихся в дни голосования в Москве, были открыты 14 экстерриториальных участка.
Кроме выборов губернатора в Приангарье проходили 72 муниципальных кампании.
По данным областного избиркома на 18.00 (13.00 мск) 14 сентября, явка на выборах составила 31,46%, проголосовали 574 492 избирателей. В Иркутске проголосовали почти 28% избирателей. Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе - более 63%.
Для сравнения: на третий день голосования на выборах губернатора Иркутской области в 2020 году явка на 18.00 (15.00 мск) составляла 30,33%.
За выборами в регионе наблюдали 3,4 тысячи человек – это представители Общественной палаты региона, Общественной палаты России, партий и кандидатов.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах
Вчера, 14:22
 
ПолитикаРоссияИркутская областьМоскваИгорь КобзевСергей ЛевченкоЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала