https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

Объехать санкции. Как будут возить товары из Европы в Россию

Объехать санкции. Как будут возить товары из Европы в Россию - РИА Новости, 06.06.2022

Объехать санкции. Как будут возить товары из Европы в Россию

В апреле большегрузному транспорту из России и Белоруссии запретили перевозки в ЕС, в том числе транзитом. Бизнес ищет альтернативные способы легальной работы... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:00

2022-06-06T13:44

сергей левченко

европа

россия

виталий савельев

экономика

игорь караваев

белоруссия

ассоциация международных автомобильных перевозчиков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49719/63/497196363_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e715ecb3b4d542caa68a4c90a1190376.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Елена Попова. В апреле большегрузному транспорту из России и Белоруссии запретили перевозки в ЕС, в том числе транзитом. Бизнес ищет альтернативные способы легальной работы. Самый популярный — получение казахстанских номеров. Однако это приводит к вытеснению с рынка местных предпринимателей. Еще одну схему предложили в Минтрансе Белоруссии: тягач меняют на границе, а прицеп продолжает движение в пункт назначения. О новых путях доставки — в материале РИА Новости.Сражен, но не сломлен"Те санкции, которые наложили сегодня на Россию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры," — признал министр транспорта Виталий Савельев.Часть грузов уже переориентировали на морские порты, другие отправляют по железной дороге. Но полностью восстановить поставки не так просто. На автомобильные перевозки приходится значительная доля импортных товаров: продукты, одежда, мебель.Пока бизнес налаживает транспортные цепочки, власти думают, как ответить на действия ЕС. Среди вариантов — перенять опыт Белоруссии, где ввели схему перецепок и перегрузов.Метод спорный. Дальнобойщики и без того неделями стояли в очередях на границе. Кроме того, дополнительные расходы отразились на конечной стоимости товара. Но есть и положительный эффект — вытеснить белорусские компании с рынка стало сложнее.Мнения российских предпринимателей разделились. Глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Андрей Куршин указывает, что дополнительные издержки с перецепкой не превышают 50 евро, в то время как стоимость перегрузки товара с одного транспортного средства на другое может достигать 350 евро. Однако лишние расходы лучше, чем вовсе потерять работу.Если пойти по пути Белоруссии, то с рынка либо исчезнут импортные товары, либо их стоимость сильно увеличится, считают противники инициативы. По их мнению, "любые ограничения чреваты негативными последствиями для российского рынка пищевых и сельскохозяйственных товаров".А вот что пишут в соцсетях сами дальнобойщики: "Второй месяц мы приезжаем на финских номерах, и каждый раз на таможне что-нибудь новенькое. Подать документы — очередь, оформить прицеп — очередь, на выезде — тоже очередь. В принципе идея хорошая. Для всех работа есть".Катайся — не хочуВ обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков к правительству указано, что введенные ЕС ограничения освободили рыночную нишу по доставке российских грузов и теперь ее активно занимают иностранные автотранспортные компании.Отсутствие конкуренции со стороны российских предпринимателей привело к увеличению тарифов. Например, если в начале года средняя цена на перевозку груза из Германии в центральные регионы России не превышала 3200 евро, то теперь она выросла до 15 тысяч. То же самое — в обратном направлении. Доставка товаров в страны ЕС обойдется в шесть-десять тысяч вместо прежних двух.Чтобы продолжать работу и обойти европейские ограничения, российские бизнесмены перерегистрируют фуры в Казахстане и с новыми номерами беспрепятственно пересекают границы Евросоюза.Однако позволить себе релокацию могут не все, да и соседи гостям не очень рады. Местные предприниматели уже ощутили нехватку "дозволов" — разрешений, которые выдает Минтранс. СМИ сообщают, что квоты, предназначенные казахстанцам, получают россияне, причем не всегда легально.Тем не менее способ полностью законный, хотя и не идеальный. "Крупные российские и белорусские автоперевозчики, перенесшие деятельность в Казахстан, создают конкуренцию и выдавливают с рынка наши предприятия, тем самым снижая доходы местных компаний и населения, поскольку на их большегрузах работают в основном граждане России и Белоруссии", — заявил депутат мажилиса Максат Раманкулов.Для решения проблемы он предлагает разработать меры регулирования в отношении иностранных компаний, работающих в сфере услуг на территории республики, по крайней мере на период действия санкций.Однако пока власти только смягчают законодательство для россиян и белорусов. В Казахстане действовала норма, запрещающая ввозить в страну груз, который прицепили в третьей стране. Недобросовестным предпринимателям грозил штраф до 230 тысяч рублей. Но для россиян и белорусов это правило отменили.Работает — не ломай"Цепочки поставок трансформируются. Непрерывно идет поиск новых маршрутов. Пример — активный рост перевозок через Турцию и Иран. Часть исторически автомобильных направлений полностью или частично заменяют на железнодорожный и морской транспорт", — рассказывает директор по транспортной логистике Tablogix Сергей Левченко."Методом проб и ошибок, — продолжает он, — встречая новые сложности и ограничения, рынок саморегулируется и пытается нащупать самые простые и стабильные маршруты".Левченко отмечает, что главная трудность автоперевозок между Россией и Европой — это снижение объема грузов из-за санкций. Кроме того, ограничения установили по таможенным кодам без указания товара, что привело к двоякому толкованию запретов и большим очередям на границах.Российские торговые сети уже ощущают проблему ввоза импортных скоропортящихся продуктов. Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли, подчеркивает: "Процедура перецепки в Белоруссии может занимать более недели, что критично, например, для овощей и фруктов" .По его словам, если аналогичный механизм принять в России, это приведет к дополнительному увеличению тарифов на перевозку на 30 процентов. А в конечном счете к росту цен или исчезновению части импорта."Основная доля товаров в продовольственном зарубежном грузопотоке — овощи и фрукты из южных стран и Балкан. Например, в Россию до наступления сезона активно везут яблоки, так как внутреннее предложение не полностью удовлетворяет потребительский спрос", — поясняет Караваев.Эксперты уверены, что сейчас крайне важно избегать любого ужесточения мер в отношении ввоза продовольствия. Грубое вмешательство приведет к еще большему удорожанию логистики и сокращению доступности отдельных товаров. Если же не вставлять палки в колеса, бизнес со временем найдет способы вернуть на российский рынок значительную часть импорта.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1787987880.html

европа

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей левченко, европа, россия, виталий савельев, экономика, игорь караваев, белоруссия, ассоциация международных автомобильных перевозчиков, евросоюз, ассоциация компаний розничной торговли