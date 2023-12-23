https://ria.ru/20231223/kandidat-1917598416.html

КПРФ на предвыборном съезде назовет своего кандидата в президенты

КПРФ на предвыборном съезде назовет своего кандидата в президенты - РИА Новости, 23.12.2023

КПРФ на предвыборном съезде назовет своего кандидата в президенты

Коммунисты на своем предвыборном съезде в подмосковных Снегирях официально выдвинут кандидата на выборы президента РФ, КПРФ долго сохраняла интригу, лидер... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T00:41

2023-12-23T00:41

2023-12-23T00:45

политика

геннадий зюганов

николай харитонов

владимир путин

выборы президента рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коммунисты на своем предвыборном съезде в подмосковных Снегирях официально выдвинут кандидата на выборы президента РФ, КПРФ долго сохраняла интригу, лидер партии Геннадий Зюганов называл разных кандидатов в качестве достойных, пленум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова, но итоговое тайное голосование пройдет в субботу. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. "Единая Россия" и ЛДПР уже провели свои съезды и выдвинули кандидатов: действующего президента РФ Владимира Путина и председателя партии либерал-демократов Леонида Слуцкого. Съезд "Справедливой России - За правду" пройдет также 23 декабря, лидер партии Сергей Миронов ранее неоднократно заявлял, что эсеры поддержат на нем кандидатуру Путина. Съезд партии "Новые люди" состоится 24 декабря, своего кандидата партийцы пока держат в секрете. Много достойныхЛидера КПРФ ранее неоднократно спрашивали о его намерении участвовать в президентской гонке, на что он всегда отвечал, что кандидата определит съезд. Зюганов также подчеркивал, что в партии много достойных претендентов на роль кандидата, и называл ряд фамилий, в том числе депутата ГД Леонида Калашникова, губернатора Орловской области Андрея Клычкова, депутата ГД Юрия Афонина. Московское отделение КПРФ рекомендовало ранее выдвинуть на выборы президента РФ кандидатуры Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. О поддержке президиумом ЦК партии кандидатуры Харитонова стало известно на этой неделе. Сам же Харитонов тогда сказал РИА Новости, что пока только "были разговоры", а окончательное решение по кандидату будет озвучено на съезде. Зюганов же на просьбу прокомментировать информацию о поддержке кандидатуры Харитонова говорил, что это решит пленум Компартии в закрытом режиме накануне съезда. Пленум поддержалРанее депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала кандидатуру Харитонова для участия в выборах на пост президента страны, "как народного кандидата, мужественного советского человека, депутата Государственной думы всех созывов". Также восьмой пленум ЦК КПРФ выдвижение кандидатуры Харитонова на съезде поддержал единогласно, но итоговое тайное голосование пройдет в субботу. Настроения в партийных рядахКак сообщал ранее РИА Новости источник в КПРФ, многие в партии были разочарованы решением о выдвижении Харитонова. При этом собеседник агентства подчеркивал, что никакого раскола в партии нет. Однако, по его словам, многие коммунисты считают, что были более достойные кандидатуры. "При этом многие до сих пор не верят, что это окончательное решение, и надеются, что на съезде объявят другое имя", - добавлял собеседник агентства. Другой источник в партии, в свою очередь, говорил РИА Новости, что прецедентов смены в ходе пленума КПРФ кандидатуры, рекомендованной президиумом ЦК, в истории партии еще не было. Кто был кандидатом от КПРФОт КПРФ в президентской гонке четыре раза участвовал лидер партии Геннадий Зюганов. Он баллотировался в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах и каждый раз занимал второе место. В 1996 году на президентских выборах Зюганов был близок к победе как никогда. В ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, его оппонент Зюганов - 32,03%. Во втором туре Ельцин, начавший кампанию с катастрофически низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова. В 2004 году от КПРФ в качестве кандидата в президенты был Николай Харитонов, по итогам выборов он занял второе место, набрав 13,69 % голосов. На выборах 2018 года кандидатом от коммунистов был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Он набрал 11,82% голосов и занял второе место.

https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html

https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html

https://ria.ru/20231221/pensionery-1917235020.html

https://ria.ru/20231122/rossiya-1911099241.html

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политика, геннадий зюганов, николай харитонов, владимир путин, выборы президента рф