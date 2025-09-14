Появились предварительные итоги губернаторских выборов в девяти регионах

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦИК опубликовал первые данные после обработки протоколов на губернаторских выборах в девяти регионах.Камчатский крайПосле обработки 50,45% протоколов губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) набирает 60,01% голосов. За ним идет Роман Литвинов (КПРФ) — 14,43%, третье место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) — 13,56%, а за ней — Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") — 6,24%.Курская область После обработки 0,84% протоколов лидирует врио главы региона Александр Хинштейн (ЕР). У него 91,36% голосов. На втором месте идет Алексей Бобовников (КПРФ) — 3,33%, за ним — Алексей Томанов (ЛДПР) — 3,04%, четвертый — Геннадий Баев ("Справедливая Россия — За правду") — 1,51%.Еврейская автономная областьВ ЕАО обработали 99,4% протоколов. По последним данным:Иркутская областьГубернатор Игорь Кобзев (ЕР) после обработки 50,18% протоколов лидирует на выборах главы региона с 60,23% голосов. За ним идет Сергей Левченко (КПРФ) — 22,76%, на третьем месте — Лариса Егорова ("Справедливая Россия — За правду") — 8,48%, четвертый — Виктор Галицков (ЛДПР) — 6,02%. Республика КомиВрио губернатора Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах с 94,21% голосов после обработки 0,50% протоколов.Пермский крайВ регионе обработали 0,67% протоколов. По последним данным:Свердловская областьВрио губернатора Свердловской области Денис Паслер (ЕР) лидирует на выборах после обработки 3,35% протоколов. У него 61,85% голосов. После него идет Александр Ивачев (КПРФ) — 15,24%. На третьем месте идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду") — 12,56%. Четвертый — Александр Каптюг (ЛДПР) — 5,75%, а после него — Рант Краев ("Новые люди") с 2,6%.Оренбургская область В регионе обработали 1,51% протоколов. Предварительно лидирует врио губернатора Евгений Солнцев (ЕР). Он набрал 85,22% голосов. Второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) — 5,15% голосов, за ним идет Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия — За правду") — 2,98%. Четвертый — Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") — 2,84%, а после него — Карина Салихова ("Новые люди") с 2,35%.Брянская областьВ регионе обработали 0,19% протоколов. По последним данным, нынешний губернатор Александр Богомаз набрал 79,21%. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
После обработки 50,45% протоколов губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) набирает 60,01% голосов. За ним идет Роман Литвинов (КПРФ) — 14,43%, третье место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) — 13,56%, а за ней — Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") — 6,24%.
Курская область
После обработки 0,84% протоколов лидирует врио главы региона Александр Хинштейн (ЕР). У него 91,36% голосов. На втором месте идет Алексей Бобовников (КПРФ) — 3,33%, за ним — Алексей Томанов (ЛДПР) — 3,04%, четвертый — Геннадий Баев ("Справедливая Россия — За правду") — 1,51%.
Еврейская автономная область
В ЕАО обработали 99,4% протоколов. По последним данным:
Врио главы региона Мария Костюк (ЕР) набирает 83,02% голосов;
Василий Гладких (ЛДПР) — 7,33%;
Александр Щербина (КПРФ) — 4,91%;
Александр Крупский ("Коммунисты России") — с 3,01%.
Губернатор Игорь Кобзев (ЕР) после обработки 50,18% протоколов лидирует на выборах главы региона с 60,23% голосов. За ним идет Сергей Левченко (КПРФ) — 22,76%, на третьем месте — Лариса Егорова ("Справедливая Россия — За правду") — 8,48%, четвертый — Виктор Галицков (ЛДПР) — 6,02%.
Республика Коми
Врио губернатора Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах с 94,21% голосов после обработки 0,50% протоколов.
Пермский край
В регионе обработали 0,67% протоколов. По последним данным:
действующий губернатор Дмитрий Махонин (ЕР) набрал 78,47% голосов;
Олег Постников (ЛДПР) — 6,67%;
Ксения Айтакова (КПРФ) — 6,46%;
Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") — 3,65%;
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (ЕР) лидирует на выборах после обработки 3,35% протоколов. У него 61,85% голосов. После него идет Александр Ивачев (КПРФ) — 15,24%. На третьем месте идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду") — 12,56%. Четвертый — Александр Каптюг (ЛДПР) — 5,75%, а после него — Рант Краев ("Новые люди") с 2,6%.
Оренбургская область
В регионе обработали 1,51% протоколов. Предварительно лидирует врио губернатора Евгений Солнцев (ЕР). Он набрал 85,22% голосов. Второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) — 5,15% голосов, за ним идет Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия — За правду") — 2,98%. Четвертый — Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") — 2,84%, а после него — Карина Салихова ("Новые люди") с 2,35%.
Брянская область
В регионе обработали 0,19% протоколов. По последним данным, нынешний губернатор Александр Богомаз набрал 79,21%.
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
