Рейтинг@Mail.ru
Как прошел единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html
Как прошел единый день голосования
Как прошел единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Как прошел единый день голосования
С 12 по 14 сентября в России прошел единый день голосования. Кадры с избирательных участков — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:05:00+03:00
2025-09-14T16:05:00+03:00
фото
политика
россия
краснодарский край
элла памфилова
единый день голосования — 2025
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041837468_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0010cd0f97c522352d88a0e8c5d9c3f6.jpg
С 12 по 14 сентября в России прошел единый день голосования. Кадры с избирательных участков — в фотоленте ria.ru.
россия
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041837468_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_501f7f6abbf8aef6e203c882e6edb59e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, политика, россия, краснодарский край, элла памфилова, единый день голосования — 2025, краснодар
Фото, Политика, Россия, Краснодарский край, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025, Краснодар

Как прошел единый день голосования

Читать ria.ru в
Дзен
С 12 по 14 сентября в России прошел единый день голосования. Кадры с избирательных участков — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

Женщина во время выездного голосования на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская Краснодарского края

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

Люди голосуют через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская Арбатско-Покровской линии в Москве

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

Избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

Брифинг в информационном центре ЦИК России

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами глав 19 регионов РФ, который работает в Общественной палате РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

Местные жители на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ФотоПолитикаРоссияКраснодарский крайЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования — 2025Краснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала